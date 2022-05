"Pescara Amarcord", a cena con le vecchie stelle biancazzurre per solidarietà

Serie C

Tutti insieme per rivivere gli anni d’oro del calcio pescarese, ma anche e soprattutto per aiutare i bambini del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale civile di Pescara.

Si ritroveranno a cena venerdì 10 giugno, all’Isola di Zeta, a Spoltore, tanti protagonisti che hanno infiammato nelle ultime stagioni – dagli anni ’90 in poi – il pubblico dell’Adriatico. E’ l’iniziativa “Pescara Amarcord”, promossa dalla super tifosa e giornalista Rita Consorte.

“Sarà un momento di amarcord con i personaggi sportivi che negli ultimi 30 anni hanno caratterizzato lo sport pescarese. Rivivremo gli anni d'oro del Pescara, le promozioni indimenticabili e tanti eventi importanti – ha detto la Consorte in Comune presentando l’evento che si terrà nel giorno del suo compleanno – . Ho ricevuto risposte positive ed entusiaste dai nostri ex calciatori, che si sono confermati grandi uomini e campioni anche fuori dal campo. L’obiettivo è sostenere l’attività dei medici e aiutare i piccoli pazienti a vivere momenti di serenità e normalità durante la degenza e il periodo delle cure. In particolare, avvicinarli allo sport con l’acquisto di monitor che permettano loro di seguire eventi sportivi all'interno del reparto”.

Durante la cena, si terrà anche un’asta di beneficenza: Max Allegri darà il suo piccolo contributo donando maglie della Juventus (Vlahovic, Chiesa, Locatelli, Dybala, De Ligt), Morgan De Sanctis materiale della Roma, Pierfrancesco Visci dello Spezia, Massimo Margiotta del Verona (la maglia dell’ex Caprari). A condurre la serata sarà la giornalista Mila Cantagallo, che commenterà assieme ai protagonisti le immagini più belle di quegli anni, prima del taglio della torta realizzata da Bar Roberto.

Presenti alla conferenza stampa Gianluca Colonnello e Paolo Bordoni, testimonial dell’iniziativa, mentre è intervenuto telefonicamente Ottavio Palladini, leggenda del Delfino: “Sarà una festa, bellissimo ritrovarvi tutti, spero possano partecipare in tanti miei ex compagni per un obiettivo importante. Ci sarò, ci vediamo il 10 giugno”.

Il responsabile marketing del Pescara, Enzo De Prisco: “Cerchiamo sempre di essere presenti e vicini all'ospedale. Abbiamo fondato la Delfino Onlus, che cerca di aiutare bambini e associazioni. Con la fine della pandemia speriamo di poter tornare a fare di più per le realtà del territorio”.

Per prenotare il proprio posto alla cena “Pescara Amarcord” è possibile recarsi da oggi, fino all’8 giugno (dalle 17.30) al Lido L'Adriatica. Oppure contattare telefonicamente Rita Consorte al 3459732718. La quota è 30 euro. Questi gli ex biancazzurri convocati: Bordoni, De Sanctis, Savorani, Zanutta, Chionna, Gregori, Lambertini Cannarsa. Dicara, Alfieri, Colonnello, Gessa, Gelsi, Palladini, Di Toro, Epifani, De Patre, Ruscitti, Margiotta, Giampaolo, Ganci, Cammarata. Tra gli allenatori, presenti Giovanni Galeone e Ivo Iaconi.