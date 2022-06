Il Pescara ora accelera per il ritorno di Zeman

Si fanno più fitti i colloqui con Zdenek Zeman: il Pescara sembra aver virato con decisione sul ritorno in panchina del boemo. La linea-Delli Carri, quella di affidarsi ad un tecnico già conosciuto e vincente, in grado di esaltare le caratteristiche e le qualità dei giovani, oltre che di imporre un metodo di lavoro e un sistema di gioco molto chiari, sembra prevalere anche sui dubbi del presidente Sebastiani, ai ferri corti con il boemo dopo la sua seconda e ultima esperienza all'Adriatico, nel 2017 (fino ai primi mesi del 2018).

Nelle prossime ore, forse già domani, Sdengo incontrerà di persona Delli Carri per impostare una bozza di accordo e parlare anche delle basi tecniche della rosa che l'allenatore di Praga andrebbe ad allenare nel suo "Pescara Ter".

Con Zeman i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo, per questo fino al momento delle firme (non prima del prossimo 15 giugno) ci sarà ancora da mordere il freno e non dare nulla per scontato. Alberto Colombo resta un valido piano B, ma bisognerà capire se il 48enne ex Monopoli svrà la pazienza di attendere un'altra settimana rischiando di ritrovarsi poi a mani vuote.

La telenovela prosegue, e Alberto Aquilani guarda alla finestra: potrebbe essere lui l'outsider in caso di fumata nera con il boemo. Occhio anche a Daniele De Rossi, che al momento non sembra aver trovato una nuova sistemazione e domani sarà a Pescara alla cena benefica "Pescara Amarcord" (solo per generosità o ha altri impegni in città?).