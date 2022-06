Pescara, Colombo il favorito per la panchina

Delli Carri - Colombo: contatti avviati. E' di ieri sera l'ultima telefonata del ds in pectore del Pescara al 48enne brianzolo, ex tecnico del Monopoli.

Delli Carri prova ad accelerare e per la fine di questa settimana vuole chiudere la questione allenatore. Colombo verrebbe molto volentieri all'Adriatico, ma attende anche di capire cosa faranno Ascoli e Cosenza, le due realtà di B che lo hanno cercato nei giorni scorsi. Ci sarebbe anche il Foggia, nel caso in cui dovesse saltare definitivamente la conferma del boemo.

Pescara resta, però, una scelta graditissima per l'allenatore lombardo, che al momento scavalca anche Zeman nella lista del ds. Per lui pronto un contratto annuale con opzione per il rinnovo.

Il boemo, oltre ad attendere novità dal Foggia, non convince al cento per cento Sebastiani. In questi giorni il presidente dovrà varare il progetto per la nuova stagione e dare il suo parere su uno dei due allenatori. La sensazione, al momento, è che sia Colombo il nome buono per la panchina del Delfino.

A Pescara ritroverebbe Gennaro Borrelli, che è stato il suo bomber a Monopoli negli ultimi sei mesi, e proverebbe a portare qualche giovane profilo allenato in Puglia, come il difensore Arena e l'esterno sinistro Guiebre.