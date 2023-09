Morto Luciano Brancone, pioniere della tv locale e autore dell'inno del Pescara

Luciano Brancone, per tutti "Ninni da Caramanico", è scomparso nella giornata del 21 settembre all'età di 86 anni nella sua casa di via Spaventa, a Pescara. Conosciuto negli ambienti discografici e televisivi per i suoi trascorsi da musicista, compositore e regista, viene ricordato anche per essere stato l'autore dell'inno del Pescara che ancora oggi accompagna l'ingresso in campo della squadra biancazzurra.

Leader de "I Lampioni", storica band in voga negli anni '60, Brancone ha anche svolto il ruolo di fonico per diverse edizioni del Pescara Jazz Festival al fianco dei più grandi artisti internazionali del genere, che si sono esibiti per conto dell'Ente Manifestazioni Pescaresi. Nel 1974 ha collaborato alla nascita della prima tv privata cittadina, Tva Cavo, poi divenuta negli anni a seguire Tvq.

Sul finire degli anni '80 ha fatto la regia per numerose trasmissioni in diretta dalla discoteca Caesar di Silvi Marina, formando giovani leve della televisione locale, da Gianfranco Valli a Luca Teseo, Lamberta Salvati, Bruno Barteloni, Paolo Minnucci e Masetto Pace. In occasione della prima storica promozione del Pescara in serie A incise l'inno della squadra di calcio sulle note di "Y viva Espana", chiedendo aiuto al trio rock "I Sauvage" e al coro di padre Paglione della Chiesa di Sant'Andrea. Lascia la moglie Eugenia e le figlie Valentina e Francesca. I funerali si terranno venerdì 22 settembre alle ore 17,15 nella chiesa di San Luigi Gonzaga.