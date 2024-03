Giovanni Bucaro lascia la panchina del Pescara

Il Pescara nelle prossime ore avrà un nuovo allenatore. Mister Giovanni Bucaro ha infatti rassegnato le sue dimissioni da capo allenatore biancazzurro dopo la pesante sconfitta, nelle proporzioni e nel contenuto della prestazione, di Rimini. La situazione era abbastanza chiara già a caldo, dato che il tecnico non si era presentato nel post partita in sala stampa ed ha fatto rientro in sede in modo autonomo. Alla squadra è stato revocato il giorno di riposo da programma ed oggi si allenerà agli ordini del vice Labricciosa. Scatta la caccia al sostituito, Delio Rossi nome plausibile anche se non vorrà fare solo da traghettatore probabilmente