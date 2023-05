Il pescarese Grosso in trionfo a Frosinone: promosso in serie A

Capolavoro Frosinone. La squadra di Fabio Grosso batte 3-1 la Reggina nella 35a giornata e stacca il pass per il ritorno in serie A con quattro giornate d'anticipo. Decisivo il +10 sul Bari, fermato sul pari dal Sudtirol. Per il club del presidente Stirpe la terza promozione nella massima serie della sua storia. Dopo quelle firmate da Stellone e Longo, oggi l'artefice è il 45enne pescarese Fabio Grosso, l'eroe di Berlino 2006, al primo campionato vinto nella sua carriera da allenatore. Con quelli conquistati questa sera, sono 71 punti per i giallazzurri. Ben 20 clean sheet in stagione finora. Una difesa d'acciaio, diretta dell'eterno gladiatore Lucioni, esperto in promozioni dopo Benevento e Lecce. In rosa, Grosso ha voluto e valorizzato tanti giovani italiani. Su tutti, i bomber Mulattieri e Moro. È festa anche per tre ex biancazzurri: Borrelli, Bocic e Baez alla seconda promozione consecutiva dopo quella centrata lo scorso anno con la Cremonese. Così come per l’italo-rumeno Daniel Boloca che ha giocato in D nel Francavilla da gennaio a giugno 2019. Un lavoro iniziato nella parte finale della passata stagione, culminato poi nel capolavoro completo oggi, a tre giornate dalla fine del campionato. Ora la sfida del Frosinone è ripresentarsi in A e centrare la prima storica salvezza. Quella sì, che per Grosso varrebbe come un altro Mundial...

Gioia Grosso

Fabio Grosso: "Siamo felici, molto felici - le parole del tecnico a Sky Sport -. Ci abbiamo messo tanta passione in un campionato difficilissimo. Abbiamo fatto un percorso straordinario e ringrazio tutti quelli che hanno lavorato con me, ai ragazzi, che sono stati strepitosi, al direttore. Dedico questo alla mia famiglia e ai miei amici. Questa è una bella giornata. Poi dico grazie al presidente, in questa settimana difficile per lui. Gli abbiamo fatto un piccolo regalo e dico che se lo merita. Ora ci godiamo questa giornata, abbiamo fatto qualcosa di grande".

L'eroe di Berlino 2006 il prossimo 29 maggio, al Teatro Marrucino di Chieti, verrà insignito del Premio Prisco.