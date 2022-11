Il Frosinone del pescarese Grosso in fuga in serie B

Il Frosinone di Fabio Grosso guarda tutti dall'alto in cima alla classifica del campionato cadetto con 27 punti dopo 12 giornate. La squadra dell'allenatore pescarese, dopo un terzo di campionato, è in fuga: 27 punti, 9 vittorie e 3 sconfitte, zero pareggi. Primo posto lontano anche per la corazzata Genoa, e soprattutto un clamoroso +6 sulla Ternana, ora terza. E' quella la linea che demarca la differenza, in questo campionato, tra il sogno di andare in serie A e il resto dei possibili obiettivi e delle possibili diramazioni di una stagione. I primi due posti valfono oro. E, seduto lassù, il patron Stirpe gongola: ha già visto due volte la A da protagonista (con le squadre allestite dall'ex ds Giannitti e spinte dalla bandiera ex Pescara Daniel Ciofani), tornando direttamente tra i cadetti.



Fabio Grosso, per tutti, è l'uomo del rigore di Berlino nel 2006, ma per i conoscitori meno superficiali del calcio è "il ragazzo dell'antistadio", uno che si è costruito una carriera mangiando erba e fango in provincia (tanti anni nei dilettanti con la storica Renato Curi, una parentesi con l'Angolana, poi la C a Chieti - e Teramo - e, nel 2001, la promozione in C1 con i neroverdi per convincere il Perugia di Gaucci e Cosmi a dargli una chance in A) e che adesso vuole trasmettere tutto il suo trascorso ai ragazzi del Frosinone, dopo le prime esperienze in panchina tra le giovanili della Juventus, la B a Bari (play-off) e Verona (esonerato), Brescia (una breve parentesi in A) e Sion.



La società laziale ha puntato forte sull'allenatore pescarese: da marzo del 2021 sulla panchina, un anno e mezzo. Farebbe già notizia così, in una B che ha ribaltato già quasi la metà delle panchine dopo due mesi di stagione. Ha centrato un play-off l'anno scorso, poi ha scelto una mini rivoluzione per puntare su giovani di altissimo profilo, mischiandoli a veterani vincenti che hanno ancora voglia di battagliare ogni settimana. Facciamo i nomi, di questo cocktail esplosivo: Mulattieri e Moro in attacco, ma anche Borrelli, carneade 22enne cresciuto nel Pescara, reduce da sei mesi formidabili in C a Monopoli dopo un brutto infortunio. In totale, sono 10 i marcatori diversi in casa giallazzurra. Frosinone con la miglior difesa della cadetteria: 7 gol incassati in 12 giornate. In casa, Grosso ha conquistato 18 punti. Nessuno meglio di lui. In trasferta, ancora qualche errore di gioventù e lo score si ferma a quota 9. Lontano da casa, comanda quella squadra di marpioni del Genoa di Blessin, che però è ancora sotto i ciociari.



La strada è lunga per trasformare il sogno in realtà, ma le premesse per arrivare fino in fondo ci sono. Guai, però, a festeggiare troppo presto. L'anno scorso il Pisa fu campione d'inverno, ma alla fine perse sia la promozione diretta che la finale play-off. Grosso conosce bene certe dinamiche e non si perde, per storia e carattere, in facili celebrazioni. Conoscendolo, la sua testa è già totalmente focalizzata alla prossima sfida, venerdì sera nell'anticipo in trasferta ad Ascoli.