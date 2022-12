Eccellenza, Sambuceto - RC Angolana 1-1

Termina in pareggio la sfida fra Sambuceto ed Angolana, valevole per la 18a giornata di Eccellenza. A Montiel, bel gol di testa nel primo tempo, risponde Brattelli a metà ripresa. Dopo quattro vittorie consecutive, i nerazzurri rallentano la corsa sul campo dei Viola di Ronci. Partenza equilibrata, con i locali che cercano di far valere subito il fattore campo. Prima occasione al 9’ per Ranieri che protegge palla sulla trequarti ed al volo cerca di scavalcare Colantonio, attento nell’occasione a mantenere la posizione e sventare tutto. Al 21’ si accende il Sambuceto: ripartenza fulminea guidata da Sparvoli, Marfisi si sovrappone sulla sinistra, riceve palla e calcia in diagonale, trovando la pronta risposta del portiere. Sulla ribattuta Ranieri ribadisce in rete ma è tutto fermo per posizione irregolare. Al 27’ semina il panico Sparvoli che sguscia sulla fascia mancina, crossa al centro per D’Angelo che colpisce a botta sicura ma incontra il muro provvidenziale di Fabrizi nei pressi della linea.

Dall’altra parte s’incunea Marcucci sulla trequarti, il suo mancino è troppo debole per impensierire Di Donato, che disinnesca in due tempi con qualche brivido. Alla prima vera occasione passiamo in vantaggio: è il 32’ quando Di Nicola si smarca sulla destra, stoppa il pallone e pennella un cioccolatino al centro per Montiel che di testa, tutto solo, non può davvero sbagliare. Dodicesimo assist per Di Nicola, dodicesimo gol per bomber Nando: 0-1. Qualche minuto più tardi angolani vicini al raddoppio: Marcucci corre sulla destra, servizio al centro per Montiel che sfrutta il velo di Ciarcelluti ed esplode la botta rasoterra. Si esalta Di Donato in spaccata e con il piede devia in angolo. Nell’ultimo minuto della prima frazione, ci prova Camplone di controbalzo, palla ampiamente alta. Al rientro dagli spogliatoi, si fa notare subito Cichella che riceve l’appoggio di Ciarcelluti ed incrocia rasoterra, tiro centrale. Al 60’ la pareggiano improvvisamente i padroni di casa: botta da fuori di Ventola che colpisce il palo, tap-in di Ranieri da due passi sventato da un super Colantonio, che però non può nulla sulla zampata ravvicinata di Jason Brattelli, autore dell’1-1. Un flipper impazzito a centro area che premia i ragazzi di Ronci.

Trascorrono appena tre minuti e Correa, da calcio franco, prova a ristabilire subito il vantaggio nerazzurro ma la sfera esce a lato di un nulla. Va vicino al gol di nuovo Ciarcelluti, ma la sua conclusione da due passi viene rimpallata con la nuca da un difensore. All’80’ gran giocata di Silvestri che imbecca in verticale Rodia, che impatta contro il muro eretto da Colantonio in uscita bassa. Colantonio si ripete poco dopo in grande stile su Ventola. Nel finale la conclusione dal limite di Pendenza è un po’ masticata e coglie soltanto l’esterno della rete. Bello invece il fendente di Sivestri dalla media lunga distanza, si distende in tuffo Colantonio.

Sambuceto - RC Angolana 1-1: il tabellino

Sambuceto: Di Donato; Brattelli J., Brattelli B. (18’ st Rodia), D’Angelo, Orlando, Marfisi (26’ st Silvestri), Ranieri (42’ st Barrow), Sparvoli (44’ st Centorame), Ventola, Mancini (31’ st Braccia), Camplone. A disp. Maiano, Marchionne, Zinni, Centorame, Puglielli. All. Ronci.

RC Angolana: Colantonio; Tommaselli, D’Ercole, Cichella (38’ st Lombardi), Scurti, Fabrizi, Di Nicola, Correa, Ciarcelluti (20’ st Pendenza), Marcucci, Montiel. A disp. Puddu, Reale, Ucci, Restaneo, Angelozzi, Di Natale, Tidiane. All. Miani.

Marcatori: 32’ pt Montiel, 15’ st Brattelli J.

Ammoniti: D’Ercole (RCA); Mancini, Camplone (S).

Arbitro: Pellegrino di Teramo.