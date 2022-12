Calciatore della Renato Curi Angolana muore a soli 18 anni, lutto a Città Sant'Angelo

Un giovane calciatore della Renato Curi Angolana, Daniele Bosica, è scomparso a soli 18 anni a causa di una malattia.

Una morte prematura che ha scosso sia la società nerazzurra che l'intera comunità angolana.

È la stessa società calcistica a condividere sulla propria pagina Facebook un messaggio di cordoglio per il ragazzo: «La Renato Curi Angolana piange la scomparsa di Daniele, un amico gentile, un ragazzo buono, un esempio per tutti. Ti porteremo sempre nel nostro cuore, non dimenticheremo il tuo sorriso e la tua passione per il gioco più bello al mondo. La grande famiglia della Renato Curi Angolana e la comunità di Città Sant’Angelo si stringono al cordoglio dell’intera famiglia e dei più cari, a cui giungano il nostro caloroso abbraccio e le più sentite condoglianze. Ciao Daniele, riposa in pace».