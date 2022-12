Eccellenza: Spoltore - RC Angolana 0-1

Si ferma dopo tre vittorie la striscia positiva dello Spoltore che al 'Caprarese' si arrende alla Renato Curi Angolana. Il match si apre con il minuto di raccoglimento per ricordare il giovane calciatore dell'Angolana Daniele Bosica, scomparso prematuramente all'età di 18 anni a causa di un terribile male. Nella prima frazione sono gli spoltoresi a fare la gara, ma la rete la trovano gli ospiti con una prodezza di Alessandro Pendenza. Nell'occasione proteste dei locali per un presunto fuorigioco non rilevato dalla terna arbitrale. Locali che recriminano nuovamente poco dopo quando il portiere angolano Colantonio travolge Pontillo lanciato a rete: per Sivilli della sezione di Chieti non è fallo. Anche in questo caso vivaci proteste degli spoltoresi. Sugli sviluppi di un corner ma Terrenzio di testa spara alto. Il primo tempo scorre via senza ulteriori emozioni. Nella ripresa ci prova subito Pontillo, Scurti e Colantonio salvano. Poco dopo Pendenza in girata manda alto. Trascorrono dieci minuti e gli ospiti sfiorano il raddoppio: Di Nicola innesca Pendenza ma super Palena devia sulla traversa. Rossetti nel giro di pochi minuti si becca due cartellini gialli che gli costano il rosso: Spoltore in dieci negli ultimi venti minuti. Si aprono gli spazi per gli uomini di Miani vanno vicino al raddoppio: Di Nicola crossa, Montiel spizza e Pendenza manca l’appuntamento per questione di centimetri. Dopo tre minuti di recupero il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi. "Abbiamo giocato un ottimo primo tempo" il commento a fine gara di mister Di Camillo. "Forse il più bel primo tempo della stagione. Loro sono stati bravi a trovare quel gol. Nella ripresa siamo scesi di intensità e poi il rosso ci ha piegato le gambe. Ora dobbiamo subito tuffarci all'impegno di domenica contro l'Alba Adriatica, ennesima sfida diretta per la salvezza".

Spoltore - RC Angolana 0-1

Rete: 15' Pendenza

Spoltore: Palena; Ricci, Zanetti, Sborgia (30’ st Luciani), Buonafortuna (17’ st Tahra), Terrenzio, Selvallegra (29’ st Couriol), Tiberi (23’ st Liguori), Pontillo, Planamente, Rossetti. A disposizione: Cipriani, Ciccotosto, Camplone, De Vincentiis, Giampietro. Allenatore: Di Camillo.

Renato Curi Angolana: Colantonio; Tommaselli, D’Ercole, Cichella, Scurti, Fabrizi, Di Nicola, Lombardi, Pendenza, Marcucci, Montiel. A disposizione: Marcotullio, Angelozzi, Restaneo, Ucci, Romanelli, Di Natale, Ciarcelluti, Tidiane, Perna. Allenatore: Miani.

Ammoniti: Di Nicola, Cichella, Lombardi (RCA) Espulsi: Rossetti (S).

Arbitro:ùSivilli di Chieti.