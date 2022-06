Eccellenza, play-out: domani il derby pescarese Spoltore - Penne

Sfida fratricida per evitare la Promozione. Si giocherà (in gara secca, spoltoresi con due risultati su tre a favore) a porte aperte, ma con limitazioni al Caprarese: decisivo il summit in Prefettura tra sindaci e presidenti dei club