Eccellenza: il Penne ritrova D'Addazio per i play-out

La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla SSD Penne 1920 avverso alla decisione del Giudice Sportivo di squalificare per tre giornate capitan Francesco D'Addazio, dopo l'espulsione rimediata nel match casalingo contro il Giulianova.

Al minuto 32' del secondo tempo del suddetto match, il capitano biancorosso era infatti stato espulso a seguito di segnalazione dell'assistente di linea, il signor Guido Alonzi di Avezzano, il quale avrebbe riscontrato un'irregolarità del calciatore pennese, nello specifico, come riportato, un presunto "calcio all'altezza del ginocchio".

Una circostanza parsa già di per sè strana, dal momento che nulla di anomalo era stato contestato anche dai calciatori della squadra avversaria, così come confermato dal diretto interessato.

La sentenza del Giudice Sportivo era parsa particolarmente severa e punitiva, tanto che le giornate di squalifica inflitte erano state ben tre, senza apparenti motivi, visto che dal referto non si evincevano condotte particolari oltre a quelle della presunta irregolarità rinvenuta, nè tantomeno presunte conseguenze su calciatori avversari.

A tal proposito, la Corte di Appello nella giornata di ieri, ha ridotto di un turno la squalifica imposta al capitano, che dunque potrà regolarmente disputare la gara di playout avendo già scontato due turni di squalifica (a Casalbordino ed in casa contro il Pontevomano). Biancorossi che avranno dunque un'arma, importantissima, in più a disposizione per la "coda" del Torneo.