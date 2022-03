Eccellenza: Avezzano - 2000 Calcio Montesilvano 1-0

Un gol del super bomber dell'Eccellenza Dos Santos piega il 2000 Calcio Montesilvano al Dei Marsi: l'Avezzano vince 1 a 0 sui ragazzi di Antignani, trovando il gol che vale la vittoria e forse la promozione in D dopo essere rimasto in dieci. Tanti rimpianti in casa pescarese, ma la prestazione di spessore resta.

La partita

La partita non si presenta delle più facili per la capolista, contro un coriaceo 2000 Calcio Montesilvano, che, tra le proprie fila, annovera calciatori di un certo spessore come Marcedula, Maiorani, i fratelli Besin e Leonardo Maloku, oltre agli esperti Petito, Marrone e l’allenatore e calciatore Davide Antignani, senza dimenticare Lupinetti, giovane classe 2005, molto promettente.

La squadra di casa nel primo tempo cerca in tutte le maniere di passare in vantaggio, con i suoi attaccanti, ma sia Dos Santos che Pendenza, non riescono a concretizzare, per troppa precipitazione, ma anche per la bravura della difesa e del portiere ospite.

Il primo tempo si chiude in parità per 0 a a 0.

Il secondo tempo inizia con l’Avezzano in avanti, ma all’8' Laguzzi viene espulso per doppia ammonizione ed i biancoverdi restano in inferiorità numerica. Sembra una maledizione, invece in dieci i marsicani giocano meglio e trovano il gol: cross di Lombardo e colpo di testa perfetto di Dos Santos per l'1 a 0, che i gialloverdi di Antignani non riusciranno a pareggiare fino al 90'.

Il tabellino

AVEZZANO: Venditti M., Puglielli J., Lombardo, Sassarini, Albanese, Zanon, Laguzzi, Donatangelo, Dos Santos (Blanco), Bisegna, Pendenza (Kras). A disposizione: Di Girolamo Mai., Buttari, Kras, Paris, Selle, Roncone, Gramegna, Braghini, Blanco All. Torti.

2000 CALCIO MONTESILVANO: Ubertini, Vedovato, Cavallucci, Sammaciccia (Antignani D.), Maloku L., Marcedula, Maloku, B., Piovani (Bassi), Petito, Marrone, Maiorani (Lupinetti). A disposizione: Mastrogirolamo, Di Marco, Mammarella, Iezzi, Tassone, Lupinetti, Daka, Bassi, Antignani D. All. Antignani.

Note: Ammoniti Zanon, Dos Santos, Bisegna, Maloku L. Espulsi: Laguzzi (A).

Marcatori: Dos Santos (Avezzano) al 15' s.t.

Arbitro: Gallo di Bologna.