Il derby pescarese lo vince il 2000 Calcio Montesilvano in trasferta (anche se si giocava sul neutro di Pianella) contro Il Delfino Curi Pescara: il 2 a 3 per i ragazzi di Antignani fa volare i gialloverdi tra le sorprese del campionato, ma soprattutto, nella testa del giovane tecnico, significa aver già messo mattoncini preziosi alla costruzione dell'ennesima salvezza. Solo un punto per i ragazzi di Bonati, dopo il pari in trasferta dell'esordio. Ma i giovani del Delfino usciranno alla distanza con idee e gamba, oltre che alla qualità di Bocchio e compagni. Tra le pescaresi a sognare è la RC Angolana, che vince anche ad Alba Adriatica e balza in testa alla classifica con 6 punti, al pari delle big Giulianova, L'Aquila e Sulmona. I giovani angolani sono ormai maturi, la classe di Correa senza età incanta, l'esperienza di campo di Miani fa il resto. Cade lo Spoltore a Castelnuovo al Vomano: i teramani di Del Grosso trovano il gol nel finale e portano a casa tre punti pesanti. La squadra di Di Camillo mastica amaro, ma non è stata reattiva e concreta come nella prima uscita di una settimana fa. Domenica prossima, nella 3a giornata, non ci saranno derby pescaresi.

Eccellenza, 2a giornata: i risultati

Alba Adriatica - Renato Curi Angolana 0-1

Capistrello - Ovidiana Sulmona 1-2

Castelnuovo Vomano - Spoltore 1-0

Il Delfino Curi Pescara - 2000 Calcio Montesilvano 2-3

Nereto - Giulianova 0-3

Ortona - Torrese 1-0

Pontevomano - Lanciano 3-2

Sambuceto - L'Aquila 0-1

Union Fossacesia - Santegidiese 2-1