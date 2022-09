Eccellenza: 2000 Calcio Montesilvano - Fossacesia 1-1

La prima di Eccellenza 2022/23 finisce in parità. Al Galileo Speziale le emozioni fioccano e alla fine 2000 Calcio Montesilvano e Union Fossacesia devono accontentarsi dell'1 a 1 e di un punto a testa dopo cinque legni colpiti complessivamente, quattro dai montesilvanesi e uno dai biancorossi.

La cronaca

Al 10′ prima occasione per la squadra di casa: Barbarossa prende la mira e dai trentacinque metri impegna Marino che blocca in due tempi. Risposta immediata degli ospiti con Arboleda che, dopo una carambola, si ritrova a tu per tu con Mastrogirolamo ma è bravo il portiere a negargli la gioia del gol. Da un rimessa laterale Barbarossa prolunga per Sammaciccia che di testa si divora il vantaggio, merito dei riflessi felini di Marino. La sagra dei pali inizia al 26′: destro a giro di Besim Maloku che batte sulla “sfortuna”; sul corner seguente ancora Maloku di testa questa volta colpisce la parte alta della traversa. Terzo legno che si manifesta alla mezz’ora su una punizione insidiosa di Cavallucci che non trova deviazioni e termina la sua corsa sul palo.

Nella ripresa Fossacesia subito avanti: Pau si coordina e sblocca la gara con tiro potente e preciso dai 25 metri, nulla da fare per Mastrogirolamo. I verdeoro si riversano in avanti con tanta determinazione e un pizzico di confusione: Vedovato crossa al centro per Bassi che di testa colpisce il quarto legno per i suoi. La dea bendata non sembra essere dalla parte dei verdeoro, che al 17′ trovano comunque il pari: punizione chirurgica di Petito che batte Marino e sigla quello che sarà il definitivo 1-1. Il Fossacesia ha le idee chiare e giocatori molto interessanti: Arboleda si incunea in area di rigore e colpisce clamorosamente la parte bassa della traversa a Mastrogirolamo battuto. Nel finale si gioca poco e si fischia tanto.

Il Montesilvano pareggia per 1-1 con il Fossacesia dopo una partita con luci e ombre.

Montesilvano – Fossacesia 1-1: il tabellino

Reti: 9′ st Pau (F), 17′ st Petito (M).

Montesilvano: Mastrogirolamo, Vedovato, Cavallucci, Barbarossa, Alessandroni (38′ st Mammarella), L. Maloku, B. Maloku, Sammaciccia, Petito, Bassi (41′ st Daka), Centimo (1′ st Piovani). A disp. Ubertini, Vanni, Di Tommaso, Fidanza, Buccione, De Sanctis. All. Antignani.

Fossacesia: Marino, Tupone, Caporale, Bertino, Martelli, Aquilanti, Pau (42′ st Nogueira), Coulibaly, Pastorini (38′ st Scarpari), Giovannelli (26′ st Di Rocco), Arboleda. A disp. Di Vincenzo, Salcuni, Di Pasquale, Abbonizio, Melchiorre, Macannuco. All. Memmo.

Note: ammoniti Barbarossa, Sammaciccia (M); Martelli, Marino (F).

Arbitro: Pierludovico Arnese di Teramo (assistenti Gianmarco Cocciolone dell’Aquila e Federico Amelii di Teramo).