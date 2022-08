Eccellenza, Coppa Italia: il 2000 Calcio cala il poker e vola ai Quarti

Il Montesilvano, con una prestazione convincente e brillante, supera l’Ortona per 4-1 e può festeggiare il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza. Pronti via e leoni già in vantaggio: al 9′ punizione perfetta di Leonardo Maloku che termina sotto la traversa battendo l’incolpevole Pelusi. L’Ortona si riaffaccia in avanti e colpisce letalmente con un colpo di testa di Dragani, servito magistralmente da Di Donato. Il Montesilvano gioca senza paura, arrivando con tanti uomini dentro l’area. Al 24′ Besim Maloku recupera palla sulle trequarti e serve un cioccolatino che Centimo non può rifiutare. Di nuovo a segno il 2004 dopo la rete di Castelnuovo. Petito cattura su di sé le attenzioni avversarie, palla coi giri giusti per Besim Maloku che a tu per tu con Pelusi pecca di precisione mandando a lato di poco.

Nella ripresa i padroni di casa spingono subito sull’acceleratore. Petito si procura un calcio di rigore dopo un tocco di mano di Palmaricciotti: dal dischetto va proprio il numero 9 che non spiazza ma realizza. A metà frazione Di Donato, il migliore degli ospiti, sfonda per due volte ma Sagazio gli nega la gioia del gol dell’ex mostrando una buona reattività. Nel recupero c’è tempo per il poker dei verdeoro con una punizione di Cavallucci, deviata dalla barriera, che spiazza Pelusi e rende ancora più pesante il passivo.

Il tabellino

Reti: 9′ pt L. Maloku, 24′ pt Centimo, 4′ st rig. Petito, 49′ st Cavallucci (M); 11′ pt Dragani (O)

Montesilvano: Sagazio, Vedovato, Cavallucci, Barbarossa, Alessandroni, L. Maloku, B. Maloku (40′ st Di Tommaso), Sammaciccia (25′ st Mammarella), Petito (19′ st Daka), Bassi (13′ st Piovani), Centimo (25′ st De Sanctis). A disp. Mastogirolamo, Vanni, Fidanza, D’Alessandro. All. Antignani.

Ortona: Pelusi, D’Alonzo, Palmaricciotti (8′ st Delle Donne), Scioletti (8′ st Konda), Martelli, Miccoli (19′ st Grossi), Milizia, Di Donato, Majo (1′ st Passeri), Dragani, Petaccia (8′ st). A disp. Vitariello, Turchi, Moroni, Rosati. All. Savini.

Note: ammoniti Sammaciccia (M); D’Alonzo, Palmaricciotti (O).

Arbitro: Pellegrino di Teramo.