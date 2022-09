Eccellenza: Spoltore - Pontevomano 1-0

Parte bene lo Spoltore nel campionato di Eccellenza 2022/2023. La squadra di Daniele Di Camillo, quest'anno solo allenatore e non più giocatore, batte il Pontevomano con il minimo scarto, sfruttando la palla gol più nitida della partita, concretizzata da Colecchia, ma nata da una splendida azione corale. Mastica amaro Cifaldi, che ha giocato un bel primo tempo, con Tourè mina vagante tra i difensori pescaresi, ma alla fine non ha trovato il gol e torna a casa senza punti. Per la costruzione della salvezza, lo Spoltore piazza il primo mattoncino della stagione.

Il gol che decide la partita all'11' della ripresa. Azione tutta di prima dello Spoltore, scavetto di Sborgia per Colasante che, di testa, appoggia per Colecchia: incornata e palla in rete per il vantaggio dello Spoltore, che reggerà fino al 95'. Buona la prima per i ragazzi di Di Camillo.

Spoltore - Pontevomano 1-0: il tabellino

Marcatore: Colecchia (S) all'11' s.t.

Spoltore: Palena, Rossetti, Zanetti, Sborgia, Buonafortuna, Terrenzio, Selvallegra (25'st Liguori), Di Renzo, Colasante (31'st Paravati) Planamente (42'st Couriol), Colecchia (37'st Chiacchiaretta). A disp. Marini, Carusi, Gricia, Ricci, Luciani. All. Di Camillo.