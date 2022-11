Eccellenza: 2000 Calcio Montesilvano-Sulmona 1-2

Nella decima giornata di Eccellenza il Sulmona sbanca il Galileo Speziale per 1-2 in rimonta. Le reti arrivano tutte nella ripresa con il vantaggio di Cavallucci e la reazione ospite guidata da Valente e Lombardo.

Prima fase di studio, poi grande occasione per il Sulmona: Bisegna batte rapidamente una punizione servendo Lombardo dentro l’area, Mammarella salva in scivolata. Il Montesilvano cresce col passare dei minuti: Besim Maloku allunga il pallone per l’inserimento di Cavallucci, Fanti blocca in due tempi il tiro del terzino. Sfuriata verdeoro, coast to coast di Sammaciccia che arriva stanco e conclude fuori davanti a Fanti. Sessanta secondi dopo destro a giro di Besim Maloku col pallone che scheggia il palo ed esce. Dopo una respinta da corner, girata al volo di Sammaciccia con la sfera che si abbassa all’ultimo e tocca la parte alta della rete. L’ultima chance del primo tempo è sul destro di Blanco, Ubertini risponde presente e manda fuori.

Avvio di ripresa semplicemente scoppiettante: azione in velocità avviata da Daka, Maloku calcia dai 15 metri e trova la risposta di Fanti. Sulla ribattuta arriva Cavallucci che inventa una traiettoria pazzesca col pallone che finisce sotto l’incrocio dei pali. Il Sulmona reagisce e pareggia i conti: da corner il più lesto di tutti è Valenti che da due passi, di testa, fredda Ubertini. Tre giri di lancette dopo il sorpasso è firmato Lombardo con un bolide da dentro l’area di rigore che supera l’estremo difensore di casa. Il Montesilvano è vivo e si proietta in avanti, ma al 17′ Mammarella prende il secondo giallo di giornata e lascia i suoi compagni in dieci. Nonostante questo il Sulmona si abbassa e la squadra di Antignani ha sul destro di Bassi la palla del 2-2, ma la girata non si rivela produttiva. Finisce 1-2 a Montesilvano, il Sulmona col minimo sforzo ottiene il massimo risultato. Per i verdeoro, un KO duro da digerire.

Montesilvano-Sulmona 1-2: il tabellino

Reti: 3’st Cavallucci (M); 5’st Valente, 8’st Lombardo (S)

Montesilvano: Ubertini, Vedovato (16’st Di Tommaso), Cavallucci, Barbarossa, Piovani (40’st Alessandroni), Maloku L. (32’st D’Alessandro), Maloku B., Mammarella, Daka (45’st De Sanctis), Bassi (40’st Iezzi), Sammaciccia. A disp.: Sagazio, Vanni, Balducci, Buccione. Allenatore Antignani

Sulmona: Fanti, Pelino, Falce, Pizzoferrato (32’st , Del Gizzi, Di Ciccio (1’st Valente), Lombardo, Silvestri (35’pt Di Giannantonio), Blanco (9’st Puglielli), Bisegna, Pendenza. A disp.: Di Domenico, Puglielli, Mecomonaco, Coletti, Di Giannantonio, Valente, Hyseni, Hallulli, Puglielli. Allenatore Bernardi

Arbitro Di Monteodorisio di Vasto (Bruno, Lanciano – Brandimarte, Teramo)

Note: ammoniti Alessandroni, Del Gizzi, Di Ciccio, Bisegna, Valente. Espulso Mammarella (M) al 17’st per doppia ammonizione