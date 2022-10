Eccellenza: Sant - 2000 Calcio Montesilvano 2-2

Santegidiese e Montesilvano si dividono la posta in palio per 2-2. I verdeoro, rimaneggiati e senza Antignani in panchina causa squalifica, vanno due volte in vantaggio, ma vengono ripresi dai padroni di casa. Martedì di nuovo in campo a Montesilvano contro l’Ovidiana Sulmona.

La cronaca

La Sant parte meglio e nei primi 10 minuti confeziona due palle gol fallite da Gentile e Rodia. Il Montesilvano non sta a guardare e sfiora il vantaggio con un bel colpo di testa di Bassi, parato in due tempi da Venditti. Assolo solitario, poco dopo, di Cavallucci che non sortisce l’effetto sperato. Poco male per il Montesilvano che passa al 24′: angolo di Bassi e testa di Mammarella che festeggia il suo primo gol in Eccellenza. Il primo tempo regala anche il pareggio dei padroni di casa: altro giro dalla bandierina e questa volta è Fiscaletti a buttarla dentro.

Nella ripresa episodio che cambia la gara: Bassi viene steso da Romanucci dopo averlo saltato, per Carlucci è calcio di punizione ma soprattutto cartellino rosso per il difensore. Sul punto di battuta va Barbarossa che sfiora il palo alla destra di Venditti. La Sant è assolutamente in partita come testimonia l’occasione avuta da Rodia che salta Ubertini ma viene murato provvidenzialmente da Piovani. Due minuti dopo gli ospiti si rimettono avanti: Cavallucci si inserisce centralmente e serve un assist al bacio per Sammaciccia che, tutto solo davanti a Venditti, non spreca siglando l’1-2. Il numero 11 non è sazio e avrebbe il colpo del tris in canna, ma l’uscita di Venditti si rivela decisiva. All’85’ la Sant acciuffa di nuovo il pareggio: Rodia va sul fondo e crossa in mezzo per Filiaggi che anticipa tutti e insacca in rete di tacco il definitivo 2-2.

SANTEGIDIESE – MONTESILVANO 2-2: il tabellino

Reti: 42′ Fiscaletti, 85′ Filiaggi (S); 25′ Mammarella, 55′ Sammaciccia (M)

SANTEGIDIESE: Venditti, Fiscaletti, Romanucci, Mariani Gibellieri (32′ st Mucci), Silvestri, Petronio, Rodia (50′ st De Carolis), Pietrucci (23′ st Di Giorgio), Filiaggi (45′ st Pediconi), Gentile, Di Eleuterio (6′ st Filipponi). A disposizione: Spinozzi, Parissi, Grazioli, Bashaliu. All. Di Serafino.

MONTESILVANO: Ubertini, Vedovato (45′ st D’Alessandro), Cavallucci, Barbarossa, Piovani (29′ st Di Tommaso), Maloku L., Maloku B., Mammarella, Daka (39′ st De Sanctis), Bassi (17′ st Iezzi), Sammaciccia. A disposizione: Sagazio, Pento, Zuccarini, Buccione, Alessandroni. All. Bordoni.

Arbitro: Carluccio (L’Aquila).

Note: espulso Romanucci al 48′ per fallo da ultimo uomo (S)