Eccellenza, Coppa Italia: 2000 Calcio Montesilvano - Giulianova 0-1

Non riesce la rimonta al Montesilvano, che al Galileo Speziale si arrende al Giulianova per 1-0 in virtù della rete messa a segno da Rossi. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, la squadra di Antignani ora con la testa è già proiettata al prossimo impegno esterno con il Sambuceto.

La cronaca

Antignani deve fare a meno di Sammaciccia e Leonardo Maloku (squalificati), Besim Maloku e Alessandroni (infortunati). Sono sette i fuoriquota in campo con Petito e Bassi a comporre il reparto offensivo. Al 7′ Di Paolo conclude al volo dal limite, Ubertini risponde presente e manda in angolo. Risponde D’Alessandro che imbuca in profondità per Petito, la sua conclusione è bloccata a terra da Boccanera in due tempi. Alla mezz’ora girata volante di Piovani dai 20 metri, palla debole che diventa un invito a nozze sul secondo palo senza però uomini di casa. Passano due minuti e da una punizione insidiosa di Iezzi, Barbarossa non arriva di un soffio all’impatto col pallone davanti a Boccanera. Ultimo pericolo del primo tempo arriva su un altro calcio piazzato, ma di marca giuliese: Di Paolo di testa mette i brividi a Ubertini.

Nella ripresa inizio spettacolare: 120 secondi e punizione di Barbarossa da centrocampo, palla che prende una traiettoria pericolosa e si stampa sulla traversa. Al nono pareggia il conto dei legni il Giulianova: punizione dai 25 metri di Di Paolo e traversa piena che tiene il punteggio sullo 0-0. Cala vistosamente il ritmo della gara con la squadra di Cerasi che sembra avere alla lunga qualcosa in più: al 32′ crossa dalla destra Lenoci, il pallone resta vagante al limite dell’area e Rossi, con un colpo da biliardo, manda all’angolino alle spalle di Ubertini il vantaggio ospite. Non ci sono altre emozioni, il Giulianova accede alle semifinali di Coppa dove affronterà L’Aquila.

2000 Calcio Montesilvano-Giulianova 0-1: il tabellino

Rete: 33’ st Rossi

2000 Calcio Montesilvano: Ubertini, D’Alessandro, Cavallucci (13’st Pento), Barbarossa, Di Tommaso, Vedovato, Iezzi (20’st De Sanctis), Mammarella (34’st Margiotta), Petito (25’st Buccione), Bassi (13’st Daka), Piovani. A disp.: Sagazio, Vanni, Zuccarini, Di Renzo. Allenatore Bordoni.

Giulianova: Boccanera, Lenoci, Maffione, Cipriani (46’st Pirozzi), Rinaldi, Barbarossa, Totaro (22’st Elia), Di Giuseppe, Rossi, Di Paolo Fr. (22’st Barlafante), Crimaldi (42’st Iacovoni). A disp.: Di Giovannantonio, Ippoliti, Cerasi, Di Paolo Fe., La Barba. Allenatore Cerasi.

Arbitro Amatangelo di Sulmona.

Note: ammoniti Di Giuseppe (G); Ubertini, Di Tommaso, Petito (M).