Eccellenza: 2000 Calcio Montesilvano-Ortona 2-0

Nella terza giornata del campionato di Eccellenza il Montesilvano si concede un altro successo di spessore contro l’Ortona. Bassi e Petito regalano un pomeriggio tranquillo in una gara comunque accesa dai 10 cartellini gialli assegnati da Battistini di Lanciano. Nel prossimo turno i verdeoro faranno visita al Nereto in un appuntamento da non sbagliare.

Montesilvano – Ortona 2-0: il tabellino

Reti: 25′ pt Bassi, 27′ pt Petito (M)

Montesilvano: Mastrogirolamo, Vedovato, Cavallucci, Barbarossa (25′ st Piovani), Alessandroni, L. Maloku, B. Maloku, Sammaciccia (40′ st Mammarella), Petito, Bassi (10′ st Balducci), Centimo. A disposizione Ubertini, Vanni, Di Tommaso, Buccione, Daka, De Sanctis

Ortona: Pelusi, D’Alonzo, Lieti, Passeri (15′ st Castello), Martelli (10′ st Moroni), Squadrone (1′ st Konda), Milizia, Di Donato, Ndiaye, Dragani, Palmaricciotti. A disposizione: Palermo, Finizio, Lombardi, Petaccia, Rosati, Maio

Ammoniti: Alessandroni, Maloku B., Cavallucci, Balducci (M); Squadrone, Di Donato, Castello, Ndiaye, Moroni, Milizia (O)

Direzione di gara: Francesco Battistini di Lanciano coadiuvato da Giulio Basile di Chieti e Antonello Pietrangeli di Sulmona