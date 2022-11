Eccellenza: il 2000 Calcio Montesilvano cerca il riscatto

Il 2000 Calcio Montesilvano a caccia di una vittoria per riscattarsi dopo un periodo magro a livello punti. Ma non per quanto riguarda le prestazioni, che secondo mister Antignani non sono mai mancate e non mancheranno nemmeno domani pomeriggio allo Speziale contro il Lanciano. “Con lo Spoltore abbiamo giocato un gran primo tempo creando tanto, anche se le immagini televisive non lo mostrano. Fermo restando che Sagazio ha fatto due parate di cui una molto bella, c’è rammarico perché ai ragazzi non posso dire che siamo in crisi mentale. I risultati ci penalizzano perché facciamo fatica sotto porta, speriamo di sbloccarci il prima possibile”.

Capitolo Lanciano. “Ricordo bene l’allenatore Galeno ma solo nelle vesti di giocatore. Non conosco i calciatori di cui il Lanciano dispone, posso dire che domenica dobbiamo fare l’impossibile per tornare a ottenere i tre punti. Abbiamo bisogno di scendere in campo con la voglia, la fame e la cattiveria giusta. La rabbia di una squadra che ha raccolto 2 punti nelle ultime 7 partite”.

“Il problema del gol è risolvibile. Da ex attaccante posso dirti che capitano periodi in cui non ti riesce nulla; in fase offensiva a parte Petito infortunato e Bassi abbiamo tanti ragazzi che stanno facendo lavoro sporco ma finalizzano poco. Daka è cresciuto tantissimo sotto il profilo di gioco collettivo e di aiuto per la squadra, ma arriva poco lucido vicino alla porta”.