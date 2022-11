Eccellenza: Spoltore - 2000 Calcio Montesilvano 1-0

Lo Spoltore torna a vincere e lo fa all’ultimo respiro con un calcio di rigore realizzato da Selvallegra al minuto 89. Battuto un coriaceo Montesilvano al termine di una gara bella a tratti che nessuna delle due formazioni voleva perdere. Antignani si è presentato al 'Caprarese' senza lo squalificato Mammarella e l'ex Mario Petito, fermo al palo per la rottura del quarto metatarso del piede sinistro. Ancor più in emergenza mister Di Camillo sempre alle prese con le assenze di Ricci, Di Renzo, Marini e bomber Colecchia. Prime battute di gioco in favore degli azulgrana che sfiorano il vantaggio con un Tahra, al nono minuto, con un fendente destinato all'incrocio dei pali, deviato in corner da un grande intervento di Sagazio. Portiere ospite che si ripete poco dopo su una conclusione ravvicinata di Planamente, al termine di una bellissima azione corale iniziata da Sborgia. Al quarto d'ora si vedono gli ospiti con Sammaciccia: dopo un batti e ribatti in area di rigore il giocatore verde-oro impegna Palena con una conclusione insidiosa che il numero uno di casa respinge. Poco dopo la mezz'ora ripartenza Montesilvano, Daka appostato in area di destro ha impegnato nuovamente il grande ex, Alceo Palena, che ha chiuso lo specchio della porta. La prima frazione di gioco non offre altro e le due squadre sono andate nello spogliatoio sul risultato di 0-0. Nella ripresa le due formazioni partono con il freno a mano tirato. Al minuto venti Terrenzio svetta di testa sugli sviluppi di corner impegnando severamente Sagazio. Poco dopo Palena in area piccola cattura un pallone che vagava pericolosamente davanti la porta. Iniziano le girandole di sostituzioni. Di Camillo mischia le carte per provare a dare una scossa ai suoi. Proprio i neo entrati si rendono subito pericolosi: Tiberi mette al centro un cross invitante per Colasante, colpo di testa ma ancora una volta Sagazio si fa trovare pronto. Poi sono due episodi in area di rigore ad accendere la gara. I primi a reclamare sono gli ospiti, con Daka che finisce a terra. Subito dopo sono gli spoltoresi reclamare il penalty per una presunta trattenuta ai danni di Tiberi. Ma in entrambe le occasioni Amatangelo di Sulmona fa proseguire. Quando la partita sembrava ormai incanalata sul risultato ad occhiali un difensore ospite in area ferma la sfera con la mano sul tocco di Pontillo: questa volta il direttore di gara non ha dubbi e fischia la massima punizione. Dal dischetto un glaciale Selvallegra spiazza il giovane portiere realizzando l'1-0. Nei restanti quattro minuti di recupero i montesilvanesi provano l'arrembaggio ma lo Spoltore serra le linee portando così a casa un successo importantissimo, dopo le tre sconfitte consecutive rimediate contro L'Aquila, Giulianova e Torrese.

"Tre punti d'oro dopo tre gare difficili dove avevamo fatto anche benino", il commento a caldo di mister Alessandro Morelli (allenatore in seconda). "Anche oggi abbiamo fatto bene purtroppo è mancata lucidità nell'ultimo passaggio o in fase di conclusione, ma nel complesso abbiamo disputato una buona gara".

"Vittoria dedicata alla società che, anche se non è presente sempre fisicamente agli allenamenti, non ci fa mancare mai il sostegno". Così il tecnico dello Spoltore, Daniele Di Camillo, che aggiunge: "Il confronto avuto in settimana è servito per capire che tutti quanti remiamo verso un’unica direzione: una salvezza più tranquilla dello scorso anno facendo crescere i tanti ragazzi bravi che abbiano. Tutto ciò grazie agli over che ho a disposizione che, oltre ad essere dei professionisti, sono persone speciali".

Molto arrabbiato con la direzione di gara Davide Antignani "Non posso rimproverare ai miei ragazzi. Hanno fatto una grandissima partita condizionata purtroppo dal direttore di gara che per tutti i novanta minuti di gara, non ha fatto altro che minacciarci. C'era un rigore clamoroso per noi e un rosso per i nostri avversari. Questo sotto gli occhi di tutti".

Spoltore Montesilvano 1-0: il tabellino

Rete: 89' Selvallegra (rig)

Spoltore: Palena, Rossetti (71' Molinaro), Zanetti, Sborgia (62 Liguori), Buonafortuna, Terrenzio, Selvallegra, Luciani (65' Tiberi), Pontillo, Planamente (81'Ewansiha), Thara (75' Colasante). A disposizione: Bora, Molinaro, Couriol, Liguori, Ewansiha, De Vincentiis, Tiberi, Camplone D., Colasante. All. Di Camillo.

2000 Calcio Montesilvano: Sagazio, Vedovato, Cavallucci, Barbarossa, Alessandroni, Maloku L., Maloku B., Sammaciccia (71' Balducci), Daka, Bassi, Piovani (71' Iezzi). A disposizione: Ubertini, Vanni, D'Alessandro, Iezzi, Balducci, Buccione, Di Tommaso, Lalli, De Sanctis. All. Antignani.

Arbitro: Amatangelo di Sulmona.

Ammoniti: Rossetti, Buonafortuna, Tahra, Luciani (S), Cavallucci, Balducci (M).