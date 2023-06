Delle Monache, il futuro in B in una Samp "pescarese"

Un futuro blucerchiato in una Samp molto pescarese, ambiziosa e di nuovo solida a livello societario. Marco Delle Monache nei prossimi giorni tornerà ad essere un giocatore di proprietà del club di Genova, che l’estate scorsa ne ha acquistato il cartellino dal Pescara. Il 18enne di Cappelle sul Tavo sarà uno dei talenti di punta del progetto tecnico del nuovo patron Radrizzani, imprenditore ed ex proprietario del Leeds in Inghilterra (ceduto ad un fondo americano), che ha rilevato le quote di maggioranza del club ligure salvandolo da un possibile crack (qualche tempo fa fu accostato anche al Pescara, ai tempi della serie B). Il nuovo corso sta iniziando in queste ore, con l’ex allenatore biancazzurro (prima alla Primavera e poi in B per una parentesi nel 2020) Nicola Legrottaglie, che sarà il direttore tecnico della nuova Samp. L’ex difensore della Juventus è vicino a Radrizzani da qualche anno, ed è stato suo consulente anche al Leeds. Per la panchina è stato scelto il pescarese Fabio Grosso, che proprio ieri mattina salutato sui social il Frosinone, che solo poche settimane fa ha riportato in serie A al termine di una strepitosa cavalcata in vetta alla serie B. Grosso, che sembrava destinato alla panchina del Sassuolo, dopo la conferma di Dionisi in Emilia sembra aver accettato la sfida di una piazza blasonata e ricca di storia, per questo motivata e ambiziosa, di lottare per la vittoria della prossima serie B. In attesa di conoscere le strategie di mercato della Samp 2023/2024, quello che è certo è che la “pescaresità” sarà assicurata proprio dal talento esploso precocemente nel Delfino nella passata stagione, ancora 16enne, sotto la guida di Auteri.

Delle Monache, dopo i recenti exploit con Zeman nei play-off, è diventato un profilo di prospettiva anche per la serie cadetta. E quale allenatore potrebbe valorizzarlo nel prossimo campionato più di Fabio Grosso, che a Frosinone ha saputo abbinare il coraggio di dare spazio ai giovani, il gioco e la concretezza necessaria per vincere il campionato. Quello che gli chiede adesso la Sampdoria, che si ritroverà in casa uno dei migliori talenti italiani in circolazione: il pescarese Delle Monache. L'attaccante chiuderà la sua bella stagione abruzzese il prossimo 6 luglio, quando sarà insignito del Premio Terrazza d'Abruzzo sullo Sport 2023 a Guardiagrele, alla presenza del presidente Figc Gabriele Gravina, di mister Zeman e altri protagonisti del calcio nazionale e abruzzese.

Curiosità: la Samp ha ancora sotto contratto anche un altro pescarese, il tecnico Roberto D’Aversa, legato ai blucerchiati fino al 2024.