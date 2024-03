Cesena-Pescara sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro

Mentre non si placa la contestazione nei confronti del presidente Daniele Sebastiani, sempre più propenso a cedere il club, il "nuovo" Pescara targato Emmanuel Cascione si appresta alla prima trasferta della nuova gestione tecnica. Riflettori puntati sulla sfida in casa della capolista Cesena, una gara che sarà più importante nell'economia del campionato del Delfino, a caccia di una posizione migliore per la futura griglia playoff, che non per i padroni di casa, lanciatissimi verso l'approdo in B senza passare attraverso gli spareggi promozione. Sabato 30 marzo alle ore 16:15 il Pescara, reduce dal successo di misura contro il Pontedera (con sorpasso in classifica incluso) con Cascione alla prima da capo allenatore, nel match clou del Girone B di Lega Pro per la giornata in questione sarà di scena al Manuzzi contro Il Cesena, che all'andata si impose all'Adriatico allungando uffficialmente alla crisi sotto la guida Zeman. Il match sarà trasmesso in tv in chiaro da Rete8 con ampio pregara e postgara. Prima dell'acuto sul Pontedera il Pescara era reduce da tante sconfitte (8 nelle prime 13 giornate del girone di ritorno) che hanno allontanato il Delfino dalle psozioni nobili del Girone B di Lega Pro.