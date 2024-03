Cesena-Pescara, il Delfino tra i bianconeri e la B: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il Pescara fa visita al Cesena dei record. Sabato 30 marzo, alle ore 16:15, cosa troverà nel suo uovo di Pasqua mister Cascione? Di certo tanta emozione e tanti applausi, perchè a Cesena ha giocato 5 anni, vincendo un campionato di B e difendendo i colori bianconeri anche in A subito dopo la grande esperienza pescarese (in entrambi i club ha collezionato oltre 100 presenze ufficiali), ma spera di trovare anche qualche punto prezioso per il suo Delfino più per la classifica che per il morale. Ma non sarà facile, perchè il Cavalluccio bianconero vanta numeri strepitosi, figli di una programmazione stiva che ha riverberato i suoi effetti sul campo. Miglior difesa di tutta la C, miglior attacco del girone e tanti, tantissimi punti sulla prima inseguitrice (la Torres). E c'è clima di festa all'Orogel Stadium – Dino Manuzzi, con un tutto esaurito che sa di festa anticipata. La partita infatti potrebbe essere quella della festa promozione: la Torres ha perso 1-0 in casa del Gubbio restando a -11, questo significa che i bianconeri vincendo andrebbero a +14 che a quattro giornate dalla fine significherebbe aritmeticamente serie B. Saranno circa 400 invece i supporters pescaresi al seguito





LE ULTIME – Mister Cascione dovrebbe avvicendare il solo Matteo Dagasso con Simone Franchini rispetto all'undici visto al suo debutto sulla panchina biancazzurra. Nonostante il rientro dalla squalifica di Cangiano, infatti, il tridente non sarà modificato come non subirà variazioni una difesa che nello scorso turno è riuscita finalmente a non subire gol. Aloi ed Accornero non al meglio m ci saranno. In casa Cesena mister Toscano proporrà il collaudato 3-4-2-1 che all'andata inflisse un ko di misura (1-0) ai biancazzurri. La panchina romagnola ha pochi dubbi di formazione, ma ha talmente tante alternative da poter cambiare uomini senza alterare l'alto rendimento.

L'ARBITRO - Andrea Calzavara della sezione di Varese dirigerà il match valido per il 15° turno del girone di ritorno e sarà coadiuvato dagli assistenti Fabio Catani della sezione di Fermo e Cosimo Schirinzi della sezione di Casarano. Quarto ufficiale di gara: Thomas Bonci della sezione di Pesaro. Sono 3 i precedenti di Calzavara con il Delfino: Pescara - Vis Pesaro dell'ottobre scorso (0-0), Pescara - Potenza del febbraio 2023 (5-0 ) e Pescara - Gelbison (2-1) del novembre 2022.

PROBABILI FORMAZIONI - Cesena: (3-4-2-1): Pisseri, Pieraccini, Prestia, Silvestri. Adamo, Francesconi, Varone, Donnarumma, Berti, Kargbo, Shpendi. All. Toscano

Pescara (4-3-3) Plizzari, Pierno, Brosco, Mesik, Milani, Aloi, Squizzato, Franchini, Merola, Cuppone, Accornero. All. Cascione.

DOVE VEDERE LA PARTITA - Cesena-Pescara-, partita valida come turno N.34 del girone B Lega Pro, in programma sabato 30 marzo alle ore 16:15 allo stadio Orogel-Manuzzi, sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su Now. In chiaro su Rete8