Cantera Adriatica Pescara, orgoglio e cuore non bastano contro la capolista

La Cantera Adriatica inizia il nuovo corso, con Michele Galanti in panchina, perdendo sul campo inviolato finora in stagione della Res Roma, regina del girone C di Serie C Femminile con 51 e tutte vittorie dall’inizio del campionato ad oggi. Inutile quindi ribadire quanto sia stata difficile ieri per le pescaresi cercare di fare punti in casa della prima della classe. La capolista non ha fatto sconti alle grigioazzurre, che negli ultimi dieci giorni hanno lavorato forte a livello atletico per recuperare il gap che le separa oggi dalle rivali per la salvezza. Nonostante le gambe pesanti, Verzulli e compagne hanno lottato fino all’ultimo minuto. Non era facile scalfire le certezze della Res Roma, che ha ottenuto finora 17 risultati utili in altrettante giornate. Un’indecisione difensiva, un rigore inesistente e un eurogol da oltre venti metri: così le capitoline hanno chiuso il primo tempo avanti 3-0.

“Dopo un ottimo primo tempo, in cui per episodi sfavorevoli abbiamo subito tre gol, abbiamo avuto la forza di reagire e giocare una ripresa eccezionale – il commento a fine gara di mister Galanti – . Abbiamo concesso pochissimo alla Res, solo alla fine abbiamo subito il quarto gol con un tiro dalla distanza imparabile. Ci tengo a fare i complimenti alle ragazze della Cantera, che sono arrivate alla partita dopo una settimana turbolenta per vari motivi. Siamo andati a Roma con tredici giocatrici, e tutte hanno dato il massimo per essere presenti e hanno lottato con il cuore. Faccio loro un plauso. Uno degli obiettivi che ci siamo prefissati con la società è creare un gruppo squadra unito e compatto in cui tutte si aiutano. E già iniziamo a vedere i primi risultati. Sono onorato di guidare questo gruppo, ora testa e gambe già sullo scontro diretto di domenica prossima contro il Crotone”.

Domenica prossima la Cantera proverà a fare punti contro l’unica squadra finora battuta in questo campionato, il Crotone, oggi quintultimo con 12 punti. Tontodonati e compagne hanno come obiettivo primario stagionale il terzultimo posto, oggi distante 4 lunghezze, occupato dal Sant’Agata, che darebbe la possibilità di giocare i play-out.