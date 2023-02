Cantera Adriatica Pescara, cambio in panchina

Serie C Girone C

Dopo la prima giornata di ritorno, persa in casa contro il Lecce per 10 a 0, la Cantera Adriatica Pescara cambia la guida tecnica della squadra. Le grigioazzurre, ultime in classifica, saranno allenate fino al termine della stagione da mister Michele Galanti, allenatore d'esperienza che fino ad oggi è stato collaboratore tecnico di Alessandra Gabrielli, costretta da sopraggiunti impegni familiari a ridurre il suo apporto settimanale alla squadra del presidente Giannetti. Una scelta obbligata quindi per società e allenatrice. Galanti ha già iniziato gli allenamenti con Fusco e compagne in questa settimana di stop del campionato. Il debutto da tecnico titolare ci sarà domenica 12 febbraio a Roma contro la super capolista Res. L'obiettivo minimo delle pescaresi è evitare gli ultimi due posti e giocarsi la stagione ai play-out. Obiettivo ancora alla portata.

Il comunicato della Cantera

"In considerazione di sopravvenuti impegni familiari e personali della allenatrice Alessandra Gabrielli nell'ultimo periodo, la stessa mister Gabrielli e la società Cantera Adriatica Pescara hanno deciso di comune accordo di ridurre l'impegno della stessa Gabrielli alla guida della prima squadra. Pertanto, con l'obiettivo di giocarsi, con tutte le energie e il massimo impegno, le chance di salvezza in Serie C, il presidente Massimo Giannetti ha affidato la guida della squadra all'esperto mister Michele Galanti, che ha già preso le redini delle ragazze grigioazzurre e sarà in panchina dalla prossima gara di campionato. La società Cantera ci tiene a precisare che per Alessandra Gabrielli non si tratta di esonero, ma la stessa continuerà - compatibilmente con i suoi impegni - a far parte della famiglia Cantera Adriatica Pescara. Grazie Alessandra e in bocca al lupo Michele. Forza Cantera!"