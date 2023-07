La Yale Pescara premiata in Comune dopo la conquista del titolo regionale femminile under 19 di basket

L’amministrazione, durante una breve cerimonia svoltasi in Comune, ha assegnato stamattina una pergamena di riconoscimento allo staff della Yale Pescara di basket femminile per la recente conquista del titolo regionale under 19. Le 12 ragazze del team sono state accompagnate dal patron Luigi Baldassarre, dal vicepresidente Fulvio Traino e dallo staff tecnico rappresentato da Paola Mauriello e da Francesco Paci. Assente il coach delle campionesse regionali, Giovanni Capisciotti, impegnato fuori città in uno stage di allenamenti.

Le ragazze, i dirigenti e i tecnici hanno ricevuto le pergamene di benemerenza dalle mani del sindaco Carlo Masci e dell’assessore allo sport Patrizia Martelli. Un riconoscimento che, al di là dell’affermazione regionale ottenuta nello scorso mese di giugno, esprime una storia fatta di passione e di dedizione che l’attuale Polisportiva Yale Pescara Asd ha raccolto per rinverdire i fasti del passato.

"Yale - ha detto il sindaco Carlo Masci - è un pezzo importante della storia sportiva della nostra città, partita in epoche d’oro e che oggi si rinnova e si rilancia guardando al futuro con i suoi giovani e con i tecnici che svolgono una funzione di particolare rilievo sia come preparatori sportivi che come educatori. Per questo mi sento di ringraziare Luigi Baldassarre e tutti coloro che continuano a dedicarsi a questa attività".

Le atlete premiate (con qualche assenza) sono Alessia Apicella, Bartolo Alysia, Fingo Beatrice, Marcucci Serena, Bianchini Sofia, Serti Giorgia, Beatrice Saia, Martina Cornacchia, Del Prete Azzurra, Calore Rebecca, Marrone Sara, Di Febo Francesca, Andrenacci Camilla, Suplina Sofia e Alice Pasquini.