Prestazione da dimenticare e brutta sconfitta per la Pescara Basket sul campo della Teate Chieti. Si tratta del secondo ko consecutivo per i biancazzurri, che tornano a casa a mani vuote al termine di una gara molto equilibrata: Fasciocco e compagni, pur avendo fatto dei passi indietro rispetto alla prova di domenica scorsa contro il Magic Chieti, hanno cercato in tutti i modi di distanziare i giovani avversari, che hanno schierato una formazione interamente under 19. Ma ciò non è servito per trovare la vittoria.

Gli ospiti partono forte e si portano sullo 0-8 dopo appena tre minuti; i padroni di casa reagiscono immediatamente, pareggiando i conti sul 10-10 al 6’ prima che i canestri di Fasciocco e Del Sole riportino gli ospiti sul +8 (10-18), chiudendo poi la prima frazione sul 14-19. Due triple di Del Principe (ottimo il suo ingresso in campo) e un positivo impatto di Di Diomede consentono ai ragazzi di Vanoncini di allungare sul 18-28 al 15’ minuto, ma Cocciaretto è scatenato (16 punti dopo venti minuti) e guida i suoi all’ennesima rimonta, riportandoli a -3 sul 33-35 all’intervallo lungo.

Le iniziative vincenti di Caggiano regalano il vantaggio alla Teate Chieti in avvio di ripresa (39-38), ma Fasciocco e Grosso riportano immediatamente in vantaggio i biancazzurri (40-44 al 25’), anche se l’equilibrio continua a farla da padrone, prima di un mini allungo propiziato da Masciopinto e Del Sole, che consente agli ospiti di chiudere la terza frazione sul 47-53. La Pescara Basket, con i canestri di Fasciocco, tenta di allungare, ma la Teate non molla di un centimetro, tanto che a 3’20” dalla sirena conclusiva il punteggio è in perfetta parità sul 61-61 con Dabetic, Gelormini e Cocciaretto in evidenza.

Un canestro di Cocciaretto a 1’30” dalla sirena finale porta in vantaggio i suoi, con i biancazzurri che falliscono numerosi tiri per riequilibrare la situazione, ultimo dei quali con Fasciocco nei pressi della sirena finale. Si chiude sul 63-61, con i giovani ragazzi di coach Capone che conquistano un grande e meritato successo e ai quali vanno fatti grandissimi complimenti per non averci sempre creduto anche nei momenti più delicati, mentre per i biancazzurri, raggiunti ora al terzo posto anche da Vasto, che ha due partite in meno, sarà il momento di una profonda riflessione generale in vista dei prossimi delicatissimi impegni, il primo dei quali è in programma domenica 6 febbraio, ancora in trasferta, contro la Farnese Pallacanestro Campli.

Tabellino

TEATE BASKET CHIETI-PESCARA BASKET 63-61 (14-19; 33-35; 47-53)

CHIETI: Bartolucci, Gelormini, 13 Ippolito, Dabetic 13, Aloisi, Pichierri 8, Caggiano 8, De Laurentiis, Cocciaretto 21, Febbo, Giannini. Coach: Capone.

PESCARA: Di Diomede 11, Masciopinto 7, Pucci 1, Del Principe 6, Ciampoli n.e., Capitanelli 5, Del Sole 11, Seye n.e., Fasciocco 16, Grosso 4. Coach: Vanoncini.

Arbitri: Servillo e Galieri di Termoli