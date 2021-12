Amatori Pescara alla pausa natalizia con una striscia da record

L'Amatori Pescara ha chiuso il suo 2021 agonistico inaugurando al contempo il girone di ritorno con gli stessi ingredienti con i quali aveva “condito” la prima metà di regular season: grinta, buona pallacanestro e una vittoria. Sono 10 i successi in 10 partite per la truppa di coach Renato Castorina, ma a Campli ci sono state altre note liete.

Quali? Ad esempio l'ampio spazio riservato ai giovani del roster, che hanno ripagato in modo assolutamente degno la fiducia riservata loro. “Volevamo chiudere questo 2021 con una vittoria, proseguendo nella nostra striscia, ma soprattutto volevamo continuare il nostro percorso”, è il commento di coach Castorina all'ultimo match.