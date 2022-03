Pescara Basket, al PalaBeOne il derby di recupero con Vasto

La Pescara Basket è pronta a scendere di nuovo in campo, in un turno infrasettimanale, per disputare il recupero della sesta giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold: questa volta, al PalaBeOne di via Elettra, arriverà il Vasto Basket dell’ex Simas Raupys. Palla a due giovedì 3 marzo con fischio d'inizio alle ore 20,30. Per l’accesso al palasport, in ottemperanza delle normative vigenti, saranno obbligatori il Green Pass rafforzato, l’uso delle mascherine Ffp2 e il mantenimento del distanziamento sociale.

Sarà un vero e proprio derby per i biancazzurri, chiamati ancora una volta a sostenere ritmi serrati. La partita di andata aveva visto il successo del Vasto Basket per una sola lunghezza, con il punteggio di 71-70, al termine di una gara estremamente equilibrata e combattuta e che era stata risolta solamente sulla sirena, con Capitanelli che non era riuscito ad infilare la tripla che sarebbe poi valsa la vittoria.

Per quanto riguarda la squadra avversaria, guidata da coach Sandro Di Salvatore, c'è da dire che attualmente occupa la terza posizione in classifica a pari merito proprio con i padroni di casa, rispetto ai quali tuttavia hanno una gara in meno, con dieci vittorie e quattro sconfitte ottenute alla media di 78,1 punti realizzati e 72,8 subiti. Punto di forza del quintetto vastese è sicuramente l'ex di turno, Raupys, che con 21,8 punti di media è il miglior realizzatore della squadra, nonché secondo nella classifica marcatori del girone. A supporto del lungo lituano ci sono il polivalente esterno argentino Sergio Rupil (17,6) ed il playmaker Andrea Murolo (15,0), con l’esterno Luca Di Tizio (7,6) ed il pivot Gabriele Mirone (6,6) a completare lo starting five.

Dalla panchina, invece, escono le ali Giovanni Peluso (7,1) e Andrea Marino (4,2), l’esterno Vittorio Ierbs (1,2) ed il playmaker Andrea Flocco (0,3), con i giovani Pietro D’Annunzio, Nicola Di Rosso e Luca Marchesani a completare l’organico. Intanto è attiva la promozione per la parte finale del campionato disponibile solo in prevendita: biglietto unico per i match interni con Vasto Basket ed Amatori Pescara 1976 a 8 euro; mini abbonamento per i match interni con Vasto Basket, Amatori Pescara, Unibasket Lanciano, le due di fase ad orologio e quelle di post season a 20 euro. Biglietto per singolo incontro al botteghino: 5 euro. Punti vendita: Bar Pasticceria Roberto, Farmacia Perbellini e Armeria “Il Cinghiale” Lu Fa sas di Pucci Fabio & C.