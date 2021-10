La Nazionale femminile raggiunge la semifinale agli Europei di basket sordi

L'Italia vince contro la Polonia e conquista la semifinale agli Europei di basekt sordi in corso di svolgimento a Pescara nei palazzetti Palaelettra e Palaelettra 2.

Le ragazze allenate da Sara Braida hanno dominato la partita contro la Polonia (45-30).

Si tratta della rivincita dei Mondiali 2019 a Lublino, quando le azzurre uscirono proprio per mano delle polacche, che giocavano in casa:

«È contata molto la voglia di rivalsa che avevamo, certo», ammette l'allenatrice azzurra, «ma sul piatto c'era già una motivazione forte, quella della qualificazione nelle prime quattro d'Europa. E, tranne un momento di appannamento nel terzo quarto, abbiamo rispettato il piano partita che avevamo preparato insieme alla mia vice, Giovanna Franzese, per riuscire a fermare i loro punti di forza».

Mvp la giovane Ziccardi, 18 anni, che ha giocato con la sicurezza di una veterana, risultata anche la top scorer di serata con 12 punti: «Karola è davvero un bel prospetto ed è cresciuta molto in questi due anni in cui veste la maglia della Nazionale», spiega Braida, che infine ringrazia il suo staff: «Se Giulia Sautariello, una delle giocatrici che ha più peso nel gruppo, è riuscita a stare in campo a lungo e senza problemi è anche per il gran lavoro fatto alla vigilia dalla nostra fisioterapista».

Sulla strada per la finale, le ragazze di Braida troveranno la Turchia, vincente nella sfida contro l’Ucraina (49-41), l’altra sfida sarà tra Lituania e Russia.

Questi i risultati delle gare del giorno: Polonia-Italia 30-45; Grecia - Russia 31-65; Turchia - Ucraina 49-41.

Sul sito ufficiale si può visionare il calendario delle gare (https://www.fssi.it/edbcpescara2021/game-schedule/), i risultati delle partite (https://www.fssi.it/edbcpescara2021/live-streaming/) e le photogallery di ogni singolo evento (https://www.fssi.it/edbcpescara2021/photogallery/).

Nella sezione live streaming, inoltre, è possibile vedere tutte le partite in diretta sui canali youtube.