Amatori Pescara verso la trasferta di domani a Vasto

Coach Renato Castorina, come i suoi ragazzi del resto, è super concentrato. “Abbiamo due trasferte consecutive, ma questo è un campionato nel quale necessariamente dobbiamo pensare solo partita dopo partita. L'impegno di domenica, ad esempio, è già abbastanza importante per non pensare oltre. Ci stiamo preparando per questa partita di Vasto, contro una delle squadre che innegabilmente è tra quelle di prima fascia e che deve vincere per archiviare la precedente sconfitta interna. Vasto è una squadra molto preparata sia tatticamente sia tecnicamente, coach Di Salvatore, che è un amico che conosco da una vita, è molto bravo, e il roster è uno di quelli che sin dall'inizio definisco come simile al nostro. Ha un quintetto importante”, le parole del tecnico pescarese, “con giocatori quali Murolo e Mirone con passato in serie B e due stranieri di primissima fascia per il campionato, ad esempio Raupys. Le insidie sono quelle di affrontare un quintetto forte e molto ben allenato, su un campo nel quale ci aspettiamo sicuramente molto pubblico. Sicuramente le risorse che escono dalle panchine saranno importanti. Vasto è una squadra strutturata nella sua interezza, non solo nel quintetto, il contributo che ci daranno i nostri giovani che usciranno dalla panchina, come ho detto anche in altre circostanze, sarà determinante, non solo in questa partita ma per la determinazione del nostro livello e della nostra posizione in campionato. Sarà in ogni caso una partita molto diversa dalle prime 3, che sono certo si deciderà nei 40 minuti. E speriamo di portarla via... Siamo solo alla quarta di campionato, è una partita molto importante ma non fondamentale”.