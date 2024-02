Pescara-Pineto sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro

Riflettori sull'Adriatico. Sabato 3 febbraio alle ore 20:45 il Pescara, per la seconda partita consecutiva dopo il 3-0 rifilato al Sestri Levante, sarà di scena nell'impianto amico e sfiderà i cugini del Pineto per il derby di ritorno. All'andata vinse la banda di Amaolo di misura grazie ad una topica di Brosco che spalancò la via della rete a Gambale. Il match sarà trasmesso in tv in chiaro da Rete8 con ampio pregara e postgara. Si tratta del quarto incorocio stagionale per le due cugine. Il primo in estate, al Memorial Serra vinto dal Pineto per 2-1; il secondo è quello di campionato già ricordato, il terzo la sfida secca di Coppa Italia col Pescara vincente per 1-0 grazie alla rete di Vergani, ora infortunato. Il Pineto non vince dal 3 dicembre, il Pescara è reduce da due vittorie di fila che hanno cancellato, almeno parzialmente, le due sconfitte iniziali del 2024 (e del girone di ritorno).