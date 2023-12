Lo Sci Club Aterno festeggia i 40 anni con tante iniziative e una sede rinnovata [FOTO]

Le iniziative per il 40esimo anniversario della fondazione, che ricorrerà il prossimo mese di ottobre 2024, si sono aperti per lo Sci Club Aterno Pescara con l’inaugurazione della sede di via Chiarini, a Porta Nuova, dopo i lavori di ristrutturazione e ampliamento. “Interventi – spiega il presidente Mattia Giansante – che hanno migliorato la funzionalità degli spazi, così da garantire servizi sempre più efficienti ai nostri tantissimi soci storici e a tutti coloro che vorranno avvicinarsi alla pratica degli sport invernali, per i quali lo Sci Club Aterno è il punto di riferimento per gli appassionati dell’area metropolitana Chieti-Pescara”.

Intanto è tutto pronto per le attività sociali, che prenderanno il via sabato 13 e domenica 14 gennaio e continueranno fino al 10 marzo. Per la stagione sociale 2023/2024 il club ha programmato diverse tipologie di corsi: Scuola Sci Alpino e Snowboard per adulti e bambini, Corso Sci Alpinismo e Corso Sci Freeride. Da domenica 14 gennaio (e fino a domenica 3 marzo) sarà inoltre operativo il servizio di bus navetta da Montesilvano, Pescara e San Giovanni Teatino per Roccaraso-Aremogna (Località Gravare).

Per i soci dello Sci Club Aterno Pescara sono previste tariffe speciali scontate sullo Ski pass giornaliero del comprensorio dell’Alto Sangro (impianti dell’Aremogna, di Pratello e di Pizzalto), mentre per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni la tariffa speciale per lo stagionale è di 210 euro. Nel programma delle attività anche il Trofeo Interappenninico di snowboard e il 1° Memorial “Gianluca Camplone”, intitolato al responsabile dello Sci Alpinismo del club che è scomparso lo scorso maggio in un incidente sul Gran Sasso.

“Allo sport – conclude Giansante – affianchiamo anche molte altre attività collaterali, promosse in collaborazione sia con i soci sia con partner esterni. Iniziative che vanno dalla cucina al divertimento, in quell’ottica di socializzazione che rappresenta da sempre uno dei punti di forza dello Sci Club Aterno Pescara”. Il programma completo delle attività e tutte le informazioni su tesseramento e iniziative sono disponibili su www.sciclubaterno.it.