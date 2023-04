Pranzo sociale e premiazioni per chiudere la stagione di attività dello Sci Club Aterno Pescara

Si è conclusa con un pranzo conviviale al quale hanno partecipato oltre 250 soci nello stabilimento "Hawaii" la stagione invernale sciistica dello Sci Club Aterno Pescara. Nel corso dell’evento sono stati premiati i vincitori della seconda edizione del trofeo Colormax e della terza edizione del memorial “Francesco Mininni”. Riconoscimenti sono andati anche ai vincitori delle gare di fine corso. Il presidente Mattia Giansante ha ricordato che la stagione è partita in grande ritardo a causa della mancanza di neve:

"Siamo riusciti comunque a garantire tutte le attività che avevamo previsto nel programma: dai corsi per i più piccoli a quelli per adulti, fino alle gare e all’organizzazione delle settimane bianche. E ci siamo già messi al lavoro per la preparazione del calendario delle iniziative in vista del prossimo anno, che coinciderà con il 40ennale della fondazione e sarà come sempre all’altezza della lunga tradizione dello Sci club Aterno Pescara”. I nomi dei vincitori:

Trofeo Colormax per categoria: Edoardo Bertocchi (Superbaby maschile), Serena Sajeva (Superbaby femminile), Andrea Annunziata (Baby maschile), Viola Marinelli (Baby femminile), Filippo Liani (Cuccioli maschile), Beatrice Ruggero (Cuccioli femminile), Michele Cacciapuoti (Children maschile), Greta Marinelli (Childrenfemminile), Lorenzo Milano (Seniores maschile), Cristina Mosca (Seniores femminile). Ai giovanissimi Serena Sajeva ed Edoardo Bertocchi, invece, sono andati i trofei del secondo memorial “Francesco Mininni”, storico dirigente dello Sci club Pescara.