Ai funerali di Gianluca Camplone le lacrime di amici e parenti. La figlia Sofia: "Papà ha già perdonato la montagna"

Una cerimonia sobria e piena di commozione. I funerali di Gianluca Camplone si sono tenuti nel pomeriggio di lunedì 29 maggio a Pescara nella chiesa di Sant'Antonio, gremita, al punto tale che molte persone sono rimaste fuori.

Tutti insieme, tra amici, parenti e semplici conoscenti, per dare l'ultimo saluto allo sfortunato 51enne, morto nei giorni scorsi dopo un incidente sul Gran Sasso.

In apertura della funzione ci sono state le parole appassionate di una delle sue sorelle, Alessia, che parlando di Gianluca ha detto: "Dio gli ha fatto tanti doni e, nel tempo stabilito, l'ha preso e l'ha portato con sé. Lui adesso è vivo e sta in cielo con Cristo risorto". Forse, ha immaginato la donna, era proprio così che suo fratello desiderava andarsene.

Sono state lette, poi, due toccanti lettere: una della piccola Sofia, figlia di Gianluca, e l'altra del nonno Piero. "Non ci sono parole per la tragedia che sto vivendo", recita il messaggio di Sofia. "Papà amava la natura e l'ha sempre rispettata. Ma ora sono sicura che papà la montagna l'ha già perdonata, senza troppi pensieri". E nonno Piero ha aggiunto: "Mai e poi mai mi sarei aspettato di leggere quella tragica notizia. Gianluca amava la natura e sopra ogni cosa veniva la montagna. Era forte, leale, generoso, un gran lavoratore. Con Gianluca se ne va un pezzo di storia, ma il suo volto felice e sorridente rimarrà sempre nella nostra memoria".

Non sono mancate le autorità, come il presidente dello Sci Club Aterno Mattia Giansante (di cui Camplone era il responsabile per lo sci alpinismo), il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, il consigliere Berardino Fiorilli e il sindaco Carlo Masci. A quest'ultimo è toccato fare l'elogio funebre che ha chiuso le esequie: "Per le persone speciali c'è anche un momento di condivisione della comunità in cui hanno vissuto, e Gianluca era una persona speciale", ha ricordato Masci. "Si faceva voler bene, era sempre disponibile, solare, un uomo di fede, legato alla famiglia. Ci ha lasciato nel posto dove voleva essere, facendo ciò che voleva fare: questo è certo. Ciao, Gianluca!".