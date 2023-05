Lo Sci Club Aterno piange Gianluca Camplone: "Una tragedia che ci sconvolge"

La scomparsa di Gianluca Camplone, il 51enne di Pescara che ieri pomeriggio ha perso la vita sul Gran Sasso insieme alla guida alpina Raffaello Toro, ha lasciato tutti sgomenti, e oggi sono in tanti a piangerlo, a cominciare dallo Sci Club Aterno di Pescara, che su Facebook scrive:

"Una tragedia che ci sconvolge! Grazie per l'impegno e l'abnegazione verso il nostro sodalizio. Rimarrai sempre con noi e sulle nostre amate montagne! Ciao Gianluca Camplone".

Il presidente del sodalizio sportivo, Mattia Giansante, spiega infatti a IlPescara.it che "Gianluca era il nostro responsabile per lo sci alpinismo. Siamo affranti. È una notizia pazzesca, da non credere: fino a qualche giorno fa eravamo insieme a programmare le cose da fare per la prossima stagione. Purtroppo la vita a volte sa essere molto crudele. Ci stringiamo alla sua famiglia".

E Maria Luigia Montopolino, presidente della commissione politiche sociali del Comune, aggiunge sui social: "Svegliarsi e leggere sul giornale che non ci sei più. È sconvolgente. Anni e anni di amicizia condivisi al Ravasco, per poi ritrovarci con la passione per l'equitazione. Una delle tante per te. Alpinismo, mountain bike, moto cross... Eri un uomo dal cuore grande. Mi bastò farti una telefonata e dirti: "Gianluca, Angelo è caduto e si è rotto una vertebra". Hai smosso il mondo. La tua passione più grande, dove eri espertissimo, ti ha tradito e portato via. Che dolore. Un abbraccio a Federica Camplone, Alessia Camplone e tutta la famiglia".

I funerali dell'uomo si terranno lunedì 29 maggio alle ore 16 nella chiesa di Sant'Antonio.