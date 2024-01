Montesilvano vetrina mondiale del pattinaggio: al Pala Dean Martin l'inaugurazione dei World Skate Games 2024

Sarà il Pala Dean Martin di Montesilvano a ospitare l'evento inaugurale dei World Skate Games Italia 2024, la manifestazione sportiva che porta in pista tutte le discipline rotellistiche con l'Abruzzo che dopo Nanchino, Barcellona e Buenos Aires sarà assoluta protagonista.

L'appuntamento è il 7 febbraio alle 18, occasione in cui saranno anche annunciate le città abruzzesi che ospiteranno l'evento vero e proprio che per la prima volta si svolgerà in Italia.

Un evento unico, sottolinea il sindaco Ottavio De Martinis, non solo per la città adriatica ma per tutto l'Abruzzo. “Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti come città per presentare l’evento inaugurale dei Mondiali, peraltro ospitati per la prima volta in Italia – dichiara -. Un appuntamento sportivo senza precedenti che porterà nella nostra regione migliaia di atleti provenienti da più di cento Paesi del mondo”.

Il sindaco spiega come oltre all'Abruzzo l'evento sarà protagonista in altre tre regioni e cioè l'Emilia Romagna, il Lazio e il Piemonte. L'occasione anche per ricordare che per il territorio e per Montesilvano non è una prima volta perché altri eventi sportivi di grande portata sono stati ospitati e ora con i World Skate Games “la città assumerà un ruolo da assoluta protagonista. “È indubbio - aggiunge - che i campionati mondiali rappresentano un’importante vetrina di promozione turistica per il territorio e di crescita del movimento sportivo”.

“I World Skate Games sono il più grande evento internazionale per gli sport rotellistici, urban, giovani e sostenibili - sottolinea l’assessore comunale allo sport Alessandro Pompei - . Un’idea vincente che, oltre a rappresentare una grandissima opportunità per l’immagine della nostra regione e della nostra città, avrà un significativo indotto economico. Grazie alle sue enormi potenzialità ricettive e al pattinodromo che abbiamo fortemente voluto e che sarà pronto per l’inizio dei campionati del mondo, Montesilvano conferma la sua vocazione sportiva e turistica e recita un ruolo da protagonista grazie anche al fatto – conclude - di aver già ospitato diversi prestigiosi eventi internazionali legati al pattinaggio e alle rotelle”.