Penne vuole una tappa del Giro d'Italia maschile entro il 2026: i dettagli

A Penne si fa già febbrile l'attesa per il transito del Giro d'Italia Women, previsto a luglio. In data 12, infatti, la carovana rosa transiterà nella frazione valida come settima gara della corsa, la San Benedetto del Tronto - Chieti di 155 km e proprio a Penne, in località San Rocco, ci sarà il GPM di seconda categoria. Tuttavia Penne vuole tornare ad ospitare una tappa del Giro d'Italia uomini entro il 2026. Sarebbe un ritorno a tanti anni di distanza dalla tappa dedicata alla tragedia di Rigopiano. Nel 2018 La carovana partì da Penne transitando poi da Farindola prima del passaggio nel luogo della tragedia di quel tragico ed indimenticabile 18 gennaio. Era la decima tappa di quell'edizione, la Penne - Gualdo Tadino. Ebbene, a Penne si punta ad ottenere di nuovo una tappa del Giro, che avrebbe un certo ritorno in termini di visibilità ed introiti per l'indotto. A tal fine è stata già sottoscritta con i centri del territorio vestino una lettera di collaborazione e sono stati attivati i contatti con Paolo Bellino, amministratore delegato e direttore generale di Rcs sport, e con Maurizio Formichetti, referente e fiduciario abruzzese Rcs sport, per provare ad ottenere l'assegnazione di una tappa nel prossimo biennio. Servirà anche il sostegno della politica ma l'idea dl rilancio turistico ed economico della zona vestina con la coravana rosa nell'area è concreta.

IMMAGINE D'ARCHIVIO