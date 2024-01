Il prezioso omaggio di Kristian Ghedina per la nuova sede dello Sci Club Aterno Pescara

Anche Kristian Ghedina, più volte medaglia d’oro e vincitore di 13 gare in Coppa del Mondo di Sci, ha voluto omaggiare la rinnovata sede dello Sci Club Aterno Pescara.

L’atleta ampezzano, amatissimo dal pubblico degli sportivi sia per le sue vittorie, sia per il suo stile spericolato e avvincente sulle piste, ha infatti donato al sodalizio abruzzese un poster con dedica e autografo che ora campeggia nella sede del club.

“Un gesto – commenta il presidente dello Sci Club Aterno Pescara, Mattia Giansante – accolto con soddisfazione dai nostri soci, perché è la dimostrazione del prestigio e della considerazione di cui l’Aterno Pescara gode anche tra i grandi campioni”.

Giansante, a nome del Club, ha ufficialmente invitato Kristian Ghedina alle celebrazioni per il 40ennale della fondazione del sodalizio, in programma a partire dal prossimo mese di ottobre.

“Siamo fiduciosi – continua il presidente – che Ghedina sarà con noi a festeggiare questo traguardo insieme a tutti i nostri soci”.

Nel frattempo, lo Sci Club continua la programmazione delle attività per la stagione sciistica.

“Le previsioni meteo – conclude Giansante – danno neve in arrivo anche sull’Appennino e noi siamo pronti, come sempre, ad accogliere i tanti appassionati con i nostri corsi di sci e snowboard riservati agli adulti e ai bambini e con il servizio di bus navetta per il comprensorio dell’Alto Sangro”.

Il programma completo delle attività e tutte le informazioni su tesseramento e iniziative sono disponibili su www.sciclubaterno.it