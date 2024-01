Festività natalizie con i prodotti abruzzesi per Max Allegri [FOTO]

Non potevano mancare i prodotti abruzzesi sulla tavola delle feste di un grande personaggio calcistico che ha imparato a conoscere ed apprezzare le prelibatezze culinarie nostrane nella sua militanza nel Pescara negli Anni Novanta. Stiamo ovviamente parlando di Max Allegri - ex calciatore biancazzurro, rimasto legato alla città, ed attuale allenatore della Juventus - che ha festeggiato l'arrivo del nuovo anno (e il secondo posto in serie A al timone della Vecchia Signora) con i fiadoni pescaresi della Chitarra Antica, ricevuti a Torino per mano dell'amico Antonio Martorella, presidente della Curi Pescara e suo ex compagno di squadra proprio in riva all'Adriatico. Legati da una solida amicizia, i due si sono ritrovati ancora una volta ed il dono portato da Martorella è stato graditissimo. "Max è sempre legatissimo ai sapori della nostra città, chiede informazioni sul Pescara e sui giovani della nostra Curi", si legge in un post Facebook della Curi.

Il mister Allegri è stato a pranzo con il presidente Martorella e si è congratulato con i 2009 e 2008 del club pescarese per la vittoria della 2^ edizione del Torneo D’Arcangelo. Ma i doni "made in Abruzzo" per mister Allegri non si sono esauriti con l'omaggio culinario portato dal vecchio amico.