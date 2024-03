Come va veloce Mattia Bucci! A 16 anni a Vallelunga sale sulla Ferrari 488 Challenge [FOTO]

Un piccolo sogno sta per realizzarsi. Salire su una Ferrari è il sogno di ogni automobilista, per un pilota (anche se giovanissimo) di professione ancor di più. specie se arriva in tenerissima età. Tre podi totali e una vittoria: questo è quanto raccolto da Mattia Bucci nel corso della sua, seppur breve, carriera con le monoposto. E ora alle porte c'è una nuova sfida per l'asso di Catignano, chiamato in pista( il 2 marzo) per un test a bordo di una Ferrari 488 Challenge messa a disposizione dalla scuderia Best Lap, cliente del Cavallino Rampante.

Poter guidare una vettura made in Maranello è il sogno di qualsiasi pilota - come già sottolineato - e Mattia Bucci, il quale la guiderà a 16 anni di età, non fa eccezione. Ovviamente. Anche perchè per lui il mondo dei motori è il presente ma anche il futuro, che dato il suo talento si preannuncia roseo.

Il giovane pilota abruzzese ha commentato così la notizia: "Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura nel mondo GT. Dovrò adattarmi a un nuovo stile di guida, a velocità diverse e a una macchina completamente nuova ma, come ho sempre detto, questo tipo di sfide mi piacciono, perciò sono super carico. Ringrazio il team Best Lap che mi porterà in pista per questo mio primo test in GT, per me è un onore poter guidare un'auto Ferrari; voglio ringraziare anche Giovanni Minardi e tutta la Minardi Management, la mia famiglia, il mio preparatore Walter Marini e tutto il suo staff e gli sponsor per il loro costante supporto."