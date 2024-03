Mattia Bucci e il Cavallino Rampante: ottimo test con la Ferrari 488 Challenge Evo [FOTO]

Applausi per il talento di Catignano più veloce che c'è. All'autodromo "Piero Taruffi" di Vallelunga si è consumato l'esordio in pista di Mattia Bucci con la scuderia Best Lap sulla Ferrari 488 Challenge Evo, una vettura Grand Touring. Il programma di test del giovane ragazzo di Catignano ha previsto un primo contatto con la GT di Maranello, utile a capire le differenze che ci sono tra il mondo Formula e quello delle competizioni a ruote coperte.

Nonostante la pioggia avesse fatto capolino sull'impianto laziale nelle prime ore diurne, l'asfalto è andato ad asciugarsi mano a mano, aiutando Bucci nel miglioramento del suo feeling con la vettura del Cavallino Rampante col passare dei giri grazie soprattutto al materiale messo a disposizione dal team romano.

A seguire l'asso di Catignano in questo suo battesimo ci ha pensato l'esperto Driver Coach Fulvio Ferri. Così Mattia Bucci: "Sono molto contento, soddisfatto e anche incredulo di come si è svolta la giornata di test e del risultato conseguito. Per me è un sogno poter guidare una Ferrari a questa età. Insieme al Coach Fulvio Ferri sono riuscito a ottenere buoni risultati. Ho cercato di adattare il mio stile di guida a questa vettura e penso di averlo fatto nel migliore dei modi. Adesso c'è bisogno di tornare in pista per abituarsi sempre di più a questa macchina per poter essere più competitivi possibile. Ringrazio Giovanni Minardi e tutta la Minardi Management, la mia famiglia, il team Best Lap e il Coach Fulvio Ferri, i miei sponsor che mi supportano sempre, il mio staff e il mio preparatore atletico Walter Marini con tutta la sua squadra."

Questo invece il commento di Fulvio Ferri, Driver Coach: "Mattia è un ragazzo splendido, concentrato e ha il carattere ideale per poter fare questo sport, perché apprende in silenzio e si da' da fare, mettendo in pratica tutto quello che gli viene detto. È molto talentuoso perché, nonostante non abbia mai provato auto a ruote coperte vista la sua provenienza dai Formula, si è comportato benissimo vista la giovane età. Mi ha ascoltato e siamo migliorati giro per giro in progressione ed è la cosa fondamentale. È un pilota da tenere d'occhio."