Il pescarese Francesco Di Fulvio sul podio degli sportivi abruzzesi del 2023

Il 2023 è stato un anno felice per il campione pescarese Francesco Di Fulvio, che è stato eletto dal quotidiano Il Messaggero (ed.Abruzzo) oggi (2 gennaio 2024) in edicola sul podio dello sport abruzzese per l'anno solare appena concluso. Se come squadra la palma d'oro è stata assegnata al Pineto Calcio, tra gli atleti singoli sono stati il ciclista Giulio Ciccone della Lidl-Trek ed il pallanuotista della Pro Recco ad essere ritenuti i numeri 1 d'Abruzzo, in attesa di un 2024 da urlo (si spera) per entrambi. Per il figlio e fratello d'arte, emblema della pallanuoto nazionale, il 2024 potrà segnare ad esempio una nuova partecipazione alle Olimpiadi.

Il podio del meglio dello sport abruzzese dell'ultimo anno solare è stato composto dal Pineto Calcio come squadra, dal ciclista Ciccone e, appunto, da Francesco Di Fulvio, da anni ormai il più forte pallanuotista al mondo. Con la Pro Recco ha conquistato un nuovo Grande Slam, il sesto nella storia del club. L'ultimo titolo, dopo Coppa Campioni, Scudetto e Coppa Italia, è stato la Supercoppa Europea, decimo trofeo consecutivo di una striscia da record iniziata con la Champions League del giugno 2021 a Belgrado. A metà dicembre per Di Fulvio anche l'incoronazione a capitano della Nazionale italiana. "E' un orgoglio per me e sono onorato di esser il leader di questa squadra", le parole del fuoriclasse pescarese che adesso, con il Settebello azzurro, ha messo nel mirino Europei, Mondiali e Giochi Olimpici.

Il 2023 agonistico ha però regalato altre storie bellissime e nel calcio, il quotidiano abruzzese ha riservato menzioni speciali per tre allenatori abruzzesi, davvero ora sugli scudi: Vincenzo Vivarini, ex Pescara che ha conquistato la B a suon di record con il suo Catanzaro, diventando poi la squadra rivelazione in cadetteria, Roberto D'Aversa, eletto allenatore di agosto in serie A alla guida del Lecce, ed Eusebio Di Francesco, che con il Frosinone ha eliminato il Napoli dalla Coppa Italia rifilando ai campioni d'Italia in carica un 4-0 a domicilio.