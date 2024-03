La convalescenza di Zeman: nuova dieta, caffè dimezzati e massimo 4 sigarette al giorno

La convalescenza si prospetta ancora relativamente lunga, ma il peggio sembra ormai alle spalle per mister Zdenek Zeman, costretto per motivi di salute a lasciare la panchina del Pescara al suo vice Giovanni Bucaro, promosso capo allenatore con pieni poteri, e a chiudere anzitempo la sua stagione agonistica, ma con la volontà personale di tornare in pista già il prossimo settembre. Dove, in caso, non è dato sapersi.

Al momento ciò che conta però non è il campo, ma le condizioni di salute del tecnico boemo, 77 anni il prossimo 12 maggio. Gli aggiornamenti, su dieta e riduzione drastica di caffè e sigarette arrivano da Gazzetta.it in un pezzo firmato dall'inviato della Rosea, il collega Alessio D'Urso.

Nell'articolo si legge come, a seguito dell'operazione del 19 febbraio eseguita dal primario di cardiologia della Clinica Pierangeli, Stefano Guarracini, e dai colleghi della Vascolare dottori Salute e D'Orazio (applicati 4 stent coronarici e uno stent carotideo) e del day hospital della scorsa settimana, il boemo sta avendo un decorso regolare della convalescenza, "per una ripresa che si completerà nell’arco di 2-3 mesi". Proprio il day hospital era programmato e dunque erano del tutto infondate le voci circolate sul web di presunte e serie complicazioni. Ricordiamo che in data 12 dicembre Zeman prima dell'allenamento del Pescara a Silvi Marina in vista della gara di Coppa Italia a Catania aveva accusato una lieve ischemia transitoria.

Tutto si sta quindi svolgendo secondo la tabella di marcia: mister Zeman, che il 19 febbraio ha avuto un intervento invasivo durato 2 ore e 15 minuti, sta nel complesso bene. I controlli post-operatori di routine hanno evidenziato un quadro molto confortante, sia per il cuore sia per la carotide tanto che come da prassi è stato subito dimesso. Zeman - come detto - osserverà un periodo medio-breve di recupero di un paio di mesi e al momento non è in programma nessuna nuova operazione (quella del 19 febbraio è stata anticipata rispetto al programma iniziale che parlava di giugno). Il tecnico resterà ancora qualche giorno a Pescara,con la moglie Chiara e poi rientrerà a Roma, continuando comunque a seguire il suo Pescara.

Dal pezzo della Gazzetta, poi, si evincono alcuni interessanti particolari sulla convalescenza in termini di regime alimentare e di drastica riduzione delle sigarette. Ecco quanto evidenziato dalla Rosea versione online:

"A Guarracini ha promesso di fumare solo "quattro sigarette al giorno (prima ne aspirava 60, ndr.)" e di bere al massimo "2-3 caffè" (in precedenza erano almeno 6-7, ndr.), mentre sul fronte alimentare il boemo si è impegnato a ridurre le quantità e a evitare troppi condimenti. Così la vita del mister continua all’attacco, come sempre. Per uno che ha avuto un’ischemia transitoria con l’occlusione di 4 arterie coronariche del cuore e della carotide interna destra, si tratta di un’altra vittoria in bello stile. L’ennesimo gol in contropiede del boemo", si legge. Buona guarigione, mister!