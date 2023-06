Coppa dei Club Abruzzo, il Tikipadel è Campione regionale

E' stata una giornata all’insegna dello sport e del divertimento con le 33 squadre partecipanti alla Coppa dei Club Abruzzo, che dopo 5 mesi di partite di qualificazione nei sei gironi delle Province di Chieti, Pescara,e Teramo si sono sfidate nelle finalissime in due Tabelloni (Elite ed Amateur) per accedere con due posti alla Finale Nazionale che si terrà a Terni dal 7 al 9 Luglio.

Le Finali Regionali sono state le strutture di Padel Mania Pescara e Passione Padel di Francavilla al Mare. Dalle ore 9 di sabato scorso sono iniziati i primi match con l’equilibrio che ha fatto da padrone per la maggior parte dell’evento come ampiamente dimostrato dai molti pareggi delle varie fasi eliminatorie.



Un aspetto caratteristico di questa giornata è stato l’inserimento del tabellone Silver, ovvero le squadre eliminate al primo turno dei due tabelloni si sono sfidate in due tabelloni a specchio fino alla finale Silver. I match si sono prolungati fin oltre le ore 24 di domenica ed al termine di una splendida finale si è laureato Campione Regionale 2023 il Tikipadel di Francavilla al Mare vincendo il tabellone Elite. Seconda Classificata la squadra di Bellante Pala Loca alla sua prima partecipazione. Entrambe rappresenteranno la Regione Abruzzo alla Finale Nazionale in programma tra tre settimane.



Terze classificate a pari merito il Martin Padel Deluxe di Martinsicuro e Bombonera di Chieti. Non riescono nell'impresa Luigi Di Biagio e Eusebio Di Francesco, proprietari rispettivamente del Padel Mania e Blanco Padel Club, che si fermano entrambi ai quarti di finale. Nella Categoria Elite Silver, a trionfare il Magic Sport Martinsicuro con il Quadrifoglio Chieti secondo classificato. Nella Finale Amateur Golf vittoria del Costa dei Trabocchi di Rocca San Giovanni Chieti, secondo classificato il Padel Club Square di Villanova. Infine, nella categoria Amateur Silver, successo del Fuerte A di Teramo, seconda piazza per la Top Smash 6 di Pescara.



La Coppa dei Club Abruzzo è stata patrocinata dal Comune di Pescara che è intervenuta con tre importanti trofei grazie al supporto dell’Assessore allo Sport Patrizia Martelli. Presente alle premiazioni finali anche la vice presidente del CONI Abruzzo Alessandra Berghella. "Il risultato di quest'edizione è incoraggiante per il Comitato MSP Abruzzo - le parole del Presidente Roberto Standoli - nel giro di un anno abbiamo aumentato il numero dei tesserati Msp del 500% grazie a questa manifestazione. Un sentito grazie a tutte le squadre, giocatori, accompagnatori e le strutture ospitanti che hanno reso possibile la realizzazione di un evento di tale portata. Infine, ringrazio i partner commerciali Alfaseur di Chieti, Guerros Race di Chieti ed Getup Fishirt di Montesilvano".



“Con molto lavoro e tanta passione ci riteniamo soddisfatti ed orgogliosi di aver portato a conclusione dopo 5 mesi consecutivi un campionato molto bello ed interessante sotto il profilo sportivo ed associativo - continua Simone Scardetta, Responsabile Padel MSP Abruzzo - Fondamentale il lavoro del team Msp Abruzzo composto da Francesco Serafinii, Diego Cipolla e Fabrizio Ruzzi,ognuno con un ruolo diverso ha reso possibile la realizzazione di questa spettacolare finale in un'unica giornata con 600 atleti".



Ora l'attenzione si sposta a Terni, dove le squadre abruzzesi cercheranno di alzare al cielo per la prima volta nella storia il trofeo nazionale. Coppa dei Club che anche quest'anno sarà sostenuta da importanti partner: hanno confermato la loro presenza Tap Air Portugal, Birra Tsingtao, che quest’anno festeggia il suo 120° anniversario, Ente del Turismo di Barbados, Fondazione Entain, Acqua Cottorella, Cisalfa Sport e le new entry One Padel e Italgreen.