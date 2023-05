Totti e i campioni della serie A in campo al porto turistico per un torneo di padel benefico

Per il terzo anno di fila, le vecchie glorie del calcio si stanno sfidando oggi al Porto Turistico di Pescara sui campi di padel del centro sportivo Padelmania del presidente Sebastiani e di Gigi Di Biagio. Una parata di stelle di 50 gli ex grandi campioni che hanno attirato al Porto Turistico già decine di sportivi e curiosi, a caccia di selfie e autografi. Come l’anno scorso la star è Francesco Totti, in coppia con il francese ex Roma Vincent Candela. La grande novità di quest'anno è la presenza di Andriy Shevchenko, bandiera ucraina del Milan e Pallone d’Oro nel 2004. Ma c'è anche Christian "Bobo" Vieri, ex centravanti e ora seguitissimo con la sua Bobo Tv. Il primo giocherà in coppia con Marcolin, il secondo con Amoruso e sono dati tra i favoriti alla vittoria della Padel Mania Cup. Il torneo ha una finalità benefica: rendere Pescara la prima città cardioprotetta d’Italia. Il ricavato dei biglietti (costo 10 euro) sarà infatti impiegato per acquistare venti defibrillatori semiautomatici da donare alla città, come annunciato dagli organizzatori in sede di presentazione dell’evento a Palazzo di Città. Particolarmente ricco il programma di giornata: questa mattina si è giocato il torneo “Cardiopadel”, tra gli esperti del cuore, poi dal primo pomeriggio è scattata la kermesse con le vecchie glorie della serie A. Alle 19 esibizione dei Bionic People, seguita da uno scontro imperdibile tra i vincitori del torneo “Cardiopadel” e due ex giocatori di fama i cui nomi sono celati dal massimo riserbo. Tra i partecipanti al torneo anche l’ex tecnico del Pescara Nicola Legrottaglie, in coppia con Ventola, Toni, Panucci, Amelia, Di Livio, Marchegiani, Matri, Maccarone, Dida, il pescarese D’Aversa, Borja Valero e, soprattutto, il tandem Eusebio Di Francesco – Ciro Ferrara, una delle coppie più temute dalla concorrenza.