Fa tappa in città la campagna per prevenire la maculopatia: screening gratis alla Fondazione Pescarabruzzo

Dopo Milano, Roma e Genova, fa tappa nella nostra città la campagna "Il tuo punto di vista conta - non lasciare che le maculopatie ti fermino" per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione in merito a questa patologia oculare. Sabato 16 dicembre sono previsti screening gratuiti della vista (rivolti soprattutto agli over 50) nella sede della Fondazione Pescarabruzzo, in corso Umberto I, dalle ore 10.30 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 19. L'iniziativa è promossa da Roche Italia con il patrocinio di Apmo (Associazione pazienti malattie oculari), Comitato Macula, Retina Italia odv e la Società italiana di scienze oftalmogiche.

Claudio D'Amario, capo del dipartimento sanità della Regione Abruzzo, parla di "un'importante giornata di medicina preventiva. Oggi la popolazione vive a lungo ma sono in aumento le patologie neurologiche e degenerative. Anche per questo, l'iniziativa del prossimo 16 dicembre sarà fondamentale". E Liborio Stuppia, rettore dell'università d'Annunzio nonché medico genetista coinvolto in questi progetti, aggiunge: "Noi, come ateneo, abbiamo puntato molto su prevenzione e screening. In questo contesto, fare ricerca è imprescindibile. Siamo dotati di una tecnologia per identificare le mutazioni, quindi saremo in grado di irretire terapie che potranno far diventare il nostro un centro di riferimento".

Per il dottor Michele Marullo, direttore dell'unità operativa di oculistica della Asl di Pescara-Penne-Popoli, "questo è un programma che deve essere allargato il più possibile. Già da anni applichiamo la tecnologia della telemedicina. Un semplice controllo della vista non è sufficiente a una diagnosi della maculopatia. È essenziale prendere in carico il paziente in modo tempestivo e adeguato, all'interno di centri specializzati".

Il sindaco Carlo Masci, invece, ricorda che "il Comune sostiene questa campagna promuovendo le visite in programma. Ringrazio questi professionisti perché fanno sì che ci sia sempre prevenzione, e noi abbiamo bisogno di soggetti che si spendano per iniziative che agevolano il benessere dei cittadini. Sarò ovviamente presente sabato per testimoniare la presenza dell'amministrazione e il ringraziamento vero per tutti coloro che si impegnano per Pescara".

Massimo Ligustro, presidente del Comitato Macula, evidenzia anche i risvolti sociali che può avere la maculopatia: "Il problema di questa malattia è che a casa non puoi condividerla perché non riesci a spiegarla ai tuoi famigliari. In Abruzzo, comunque, state molto bene perché i malati hanno accesso a farmaci di nuova generazione. Tuttavia il livello di informazione e conoscenza delle maculopatie oggi è ancora molto carente. È importante collaborare a tutti i livelli per migliorare il percorso del paziente e dei suoi famigliari".

Conclude il professor Rodolfo Mastropasqua, ordinario di Oftalmologia all'università d'Annunzio: "Una visita oculistica annuale di controllo consente di individuare e soddisfare tempestivamente le necessità del paziente: la prevenzione è fondamentale, e l'informazione legata a questi aspetti può giocare un ruolo determinante sui percorsi diagnostico-terapeutici".